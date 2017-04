Bräunlingen Emotionaler Abschied von Dögginger Kapelle

Neben zahlreiche Ehrungen beim Palmkonzert singt der scheidende Dirigent Helmut Willmann zum Abschied "Ich war noch niemals in New York" von Udo Jürgens.

Döggingen – "Blasmusik beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Marsch und Polka", stellte der Vizepräsident des Blasmusikverbands, Egon Bäurer, im Rahmen der Ehrung verdienter Musiker fest. Den Beweis dafür lieferten nachdrücklich die beiden Kapellen aus Döggingen und Dillendorf beim traditionellen Palmkonzert am Samstagabend in der Dögginger Gauchachhalle, das die Gäste unter Dirigent Clemens Büche titelkonform mit "A little opening" schwungvoll eröffneten. Nur ein kleiner musikalischer Schritt war für die Kapelle der Kampf mit Waffen mit der Filmmusik aus "Pearl Habor" hin zum Kampf um sportliche Lorbeeren und der Eröffnungsfanfare der Olympischen Spiele 1988 in Südkorea "The Olympic Spirit" von John Williams. Lukas Maier am Schlagzeug und Martin Weltis an der Trompete war der besondere Applaus sicher bei ihren Soli in der Komposition "Kings of Swing", ehe sich die Gäste mit dem Marsch "Neue Welt", aber nicht ohne Zugabe, von den Zuhörern verabschiedeten.

Mit intensiver Nachwuchsarbeit sichert der Verein seine Zukunft, und so gratulierten die Vorsitzende Anja Hägele und Jugendvorstand Christian Rieple gerne Vera Baum und Leon Schütz zum bronzenen und Jana Schütz, Julia Mattes und Alicia Rieple zum Erwerb des silbernen Leistungsabzeichens.

Die Ehrung langgedienter Musiker übernahm der Vizepräsident des Blasmusikverbandes, Egon Bäurer aus Behla, persönlich und beglückwünschte Arnold Wehinger für 40 Jahre und Georg Schütz für 25-jährige Vereinszugehörigkeit, Anja Hägele ist seit 15 Jahren aktive Musikerin.

Zum letzten Mal führte Helmut Willmann in Döggingen den Dirigentenstab beim zweiten Programmteil seines Abschiedskonzerts. Mit der Filmmusik zum Kinohit "Captain America March" stiegen die Gastgeber schwungvoll in den Programmteil ein. Mit den zwei bekannten musikalischen Evergreens ganz unterschiedlicher Musikrichtungen, der Annen-Polka von Johann Strauß und dem Florentiner-Marsch von Fucik, fanden sie ein begeistertes Publikum, ehe sich der Kreis von Helmut Willmann mit der Bohemian Rhapsody, ein Stück aus seinem ersten Konzert in Döggingen, schloss.

Am Ende war dem scheidenden Dirigenten der emotionalste Moment des Abends vorbehalten, als er, von der Kapelle begleitet, Udo Jürgens Hit "Ich war noch niemals in New York" sang und in diese Melodie Abschiedsworte an das Konzertpublikum und eine Liebeserklärung an seine Frau Steffi einband. Noch ist für ihn kein Nachfolger gefunden, die Kapelle wird für die Übergangszeit von der aktiven Musikerin Jessica Metzler übernommen.

