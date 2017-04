Eindrucksvoller Chor in der Stadtkirche

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Etwa 80 Sängerinnen und Sänger der Kantorei der Stadtkirche Bräunlingen mit Gastsängern, einer Solistin und einem Orchester gestalteten das feierliche Hochamt am Ostersonntag in der im neuen Glanz strahlenden und zu diesem Anlass voll besetzten Bräunlinger Stadtkirche. Die Gottesdienstbesucher hörten die Messe in G von Franz Schubert und das Händel Halleluja aus dem Oratorium Messias. Die Gesamtleitung des Chorprojektes hatte der Kirchenmusiker Frank Rieger. Stadtpfarrer Walter Eckert zelebrierte das Hochamt. Bild: Kantorei Bräunlingen