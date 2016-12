Bräunlingen Dynacast-Chef sagt Mitarbeitern Aideu

Geschäftsführer Helmut Göhr verabschiedet sich, Nachfolger Armin Beck übernimmt im Januar

Bräunlingen – Wie bereits in den vergangenen beiden Jahren feierte die Belegschaft von Dynacast Deutschland ihre Weihnachtsfeier in der Gauchachhallle in Döggingen. Umrahmt von den festlichen Klängen des Werksorchesters unter Leitung von Thomas Limberger, dem Besuch des Nikolauses und den wie immer humorvoll vorgetragenen Telefongesprächen von Brigitte Gantert war die Feier wieder ein voller Erfolg.

Nach der Begrüßung der mitwirkenden Personen und der Ehrung der zehn- und 25-ährigen Betriebsjubilare verabschiedete sich der bisherige Geschäftsführer Helmut Göhr von der gesamten Belegschaft. Er wird die Leitung des Unternehmens im Januar an seinen Nachfolger Armin Beck übergeben und danach seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Insgesamt war Helmut Göhr mehr als 24 Jahre Gesamtgeschäftsführer bei Dynacast Deutschland, das Unternehmen beschäftigt mittlerweile 250 Mitarbeiter und erzielt zusammen mit dem Maschinenbau einen Umsatz von mehr 40 Millionen Euro Umsatz. Er bedankte sich für gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren und wünschte dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern und seinem Nachfolger für die Zukunft alles Gute.

Auch Beck bedankte sich bei allen Mitarbeitern für die freundliche Aufnahme, das Vertrauen und die tatkräftige Unterstützung während seiner sechsmonatigen Einarbeitungszeit, vor allem aber für die vielen Überstunden, Samstagsarbeit und Nachschichten aufgrund der gestiegenen Auftragslage im zweiten Halbjahr. Die Aussichten für 2017 seien äußerst positiv, weitere Sonderschichten und Überstunden seien bereits geplant. Die Betriebsratsvorsitzende Stefanie Tedesco überraschte Helmut Göhr mit einem Dynacast-Fußballtrikot mit der Aufschrift Nr. 10 und den Unterschriften aller Mitarbeiter. Sie bedankte sich bei der Belegschaft und bei der Geschäftsleitung für die gute Zusammenarbeit und freut sich im Interesse der Arbeitsplätze auf ein weiteres Wachstum im kommenden Jahr. Abschließend wurde Helmut Göhr vom betriebseigenen Werksorchester, das übrigens schon 15 Jahre besteht, zum Ehrenmitglied ernannt.