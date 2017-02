Bräunlingen Drei Feuerwehreinsätze: Straßensperren und Stromausfälle wegen Sturmtief

Das Sturmtief Thomas forderte am Donnerstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bauhof in Bräunlingen.

Zu drei Einsätzen rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und 15 Wehrmännern aus. Geknickte Bäume und abgebrochene große Äste mussten beseitigt werden. Gegen 22 Uhr entschieden Stadtverwaltung und Feuerwehr, die Kreisstraßen von Bräunlingen nach Oberbränd und von Unterbränd nach Mistelbrunn aus Sicherheitsgründen zu sperren. Die Feuerwehr sicherte die Zufahrten und brachte zusammen mit Bauhofmitarbeitern die Straßensperren an. Am Morgen wurden die Straßen wieder freigegeben. Mehrere Bäume fielen auch auf Freileitungen des Mittelspannungsnetzes der ED Netze GmbH. Ein Baum sorgte im Bereich Bräunlingen, Unterbränd und Waldhausen für einen 51-minütigen Stromausfall. Gegen 19.29 Uhr fiel in Teilen von Waldhausen und Dittishausen der Strom aus. Hier war ebenfalls ein Baum in eine 20-Kilovolt-Freileitung gefallen. Nach knapp zwei Stunden war die Störung laut Pressemitteilung behoben.