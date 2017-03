Bräunlingen Dögginger Tunnel bleibt zunächst auf unbestimmte Zeit gesperrt

Nachdem am Sonntag ein Auto im Dögginger B-31-Tunnel in Brand geraten war, ist die nördliche Röhre immer noch geschlossen.

Nach dem Fahrzeugbrand vom Sonntag bleibt die nördliche Röhre des Dögginger B-31-Tunnels in Richtung Freiburg zunächst weiterhin auf bislang unbestimmte Zeit gesperrt. Die Schäden dort haben sich offenbar als gravierender herausgestellt, als zunächst angenommen worden war: Laut Angaben von Polizei und Feuerwehr ist nicht nur der Straßenbelag an der Stelle des Brandes beschädigt, auch die Elektrik und die im Tunnel installierte Löscheinrichtung sollen dabei in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Das Feuer, das am Sonntagabend gegen 17.40 Uhr von einem technischen Defekt im Motorraum eines Autos ausging, hat einiges nach sich gezogen: Der lichterloh brennende Mercedes musste von insgesamt 65 Feuerwehrleuten aus Döggingen, Hüfingen, Bräunlingen und Unterbränd gelöscht werden.

Der letztlich völlig ausgebrannte Wagen habe sich in etwa auf Höhe des mittleren Rettungstunnels befunden. Die Rauchentwicklung sei enorm gewesen. Der Fahrer sowie mehrere Insassen aus weiteren zwei Fahrzeugen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Rund drei Stunden waren die Feuerwehrleute im Einsatz.

Wann die Röhre wieder für den Autoverkehr freigegeben wird, ist indes unklar. Erst nach Wiederherstellung der Sicherheitstechnik könne der Tunnel wieder befahren werden, hieß es. Gestern Nachmittag trafen sich Vertreter von Straßenbauamt, Polizei, Regierungspräsidium und Fachfirmen vor Ort, um sich durch eigenen Augenschein ein erstes Bild von den Schäden zu verschaffen. Der Verkehr in Richtung Freiburg wird in den nächsten Tagen über Döggingen und Unadingen umgeleitet.

"Es hingen Kabel von der Decke, die Röhre war auf einer Länge von 30 Metern völlig verrußt", schildert Martin Frey, Kommandant der Bräunlinger Wehr, die Situation, die sich den Einsatzkräften bot. Kurz nach dem Feuer und der Sperrung der B 31 kam zusätzlich noch zueinem weiteren Verkehrsunfall: Ein Autofahrer fuhr vor dem Tunnel auf einen stehenden Toyota auf. Dabei entstand zusätzlich Schaden in Höhe von etwa 11 000 Euro.