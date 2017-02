Bräunlingen Dögginger Landfrauen bestätigen Vorstand

Dögginger Damen freuen sich bei der Hauptversammlung über den gut angenommenen, monatlichen Frauenstammtisch

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Döggingen (mi) "Die Ziele und Interessen des ländlichen Raums sind bei den Landfrauen in besten Händen": Dieses Kompliment machte Interims-Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher den Dögginger Landfrauen, nachdem er die vielfältigen Vereinsaktivitäten aus dem umfangreichen Tätigkeitsbericht der Schriftführerin Isolde Martin entnommen hatte. Wenn es einer weiteren Bestätigung der guten Vereinsarbeit bedurft hätte, so lieferte dies die einstimmige Wiederwahl des neunköpfigen Vorstands bei den Wahlen im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Kuhstall. Einziger Neuling im Team ist Vroni Renz, welche die ausgeschiedene Beisitzerin Jutta Doll ersetzen wird.

Erfreut zeigte man sich im Vorstand über die gute Resonanz auf den neu initiierten monatlichen Frauenstammtisch. Auf Anregung von Kassiererin Paula Grieshaber stimmte die Mehrheit der Versammlung ihrem Vorschlag zu, künftig wieder betagten Vereinsmitgliedern jenseits des 80. Lebensjahres zu ihren runden Geburtstagen mit einem Blumenstrauß zu gratulieren.

Die Vertreterin des Bezirksvorstands, Edeltraud Hofacker aus Bräunlingen, die die Versammlungsleiterin Brunhilde Rosenstiel eingangs der Versammlung besonders willkommen hieß, klärte in ihren Grußworten über die Kennzeichnung von Milchprodukten und ihre länderaufklärenden Bezeichnungen auf und warb für den Einkauf regional produzierter Produkte. Ein Jahresrückblick in Bildern rief noch einmal die zahlreichen Vereinshöhepunkte in Erinnerung.