Bräunlingen Dögginger DRK-Ortsverein mit argen Nachwuchssorgen

Zur Generalversammlung des Dögginger DRK-Ortsverein kamen gerade einmal sieben Mitglieder. Im Vorstand spricht man von "schwierigen Zeiten".

Gründungsvorsitzender Karl Moog war noch in Amt und Würden, als Sigfried Wernet seine Vereinslaufbahn im DRK-Ortsverein Döggingen/Hausen vor Wald/Behla begann. Daraus sind inzwischen 55 Jahre Vereinszugehörigkeit geworden, wofür Wernet in der Generalversammlung am Freitag geehrt wurde. Sicherlich hätte sich Vorsitzender Christian Stark an diesem Abend noch mehr solch treuer Mitglieder gewünscht, als er gerade mal sieben von ihnen zur Hauptversammlung begrüßen konnte. Auch die Seniorengymnastik findet mangels Nachfrage zukünftig nicht mehr statt.

Ganz im Gegensatz zu diesen Eindrücken las sich dann aber die Bilanz des Schriftführers Florian Schenk, der von einem einsatzreichen Jahr berichtete: Da wurde der Umzug ins neue Vereinsdomizil abgeschlossen, zwei Blutspendeaktionen durchgeführt, Bereitschaftsdienste bei diversen Veranstaltungen geleistet und 145 Stunden für die Leerung der Altkleidercontainer aufgewendet. Insgesamt wurden rund 900 ehrenamtliche Helferstunden geleistet.

Erstmals wurde eine Blutspendeaktion nicht mehr in der Gauchachschule, sondern in der Sporthalle durchgeführt. Da sich dieser Standort bewährt habe, wolle man ihn auch künftig beibehalten. Aufgrund der inzwischen kleinen Zahl an Mitgliedern ist man außerhalb des Vereins auf der Suche nach Spontanhelfern, die bei den Aktionen in die Bresche springen. Der Verkauf der Festhütte, regelmäßige Einnahmen aus Blutspenden und Altkleidersammlung und Beiträgen sorgten für eine gesunde finanzielle Basis des Vereins.

Als einer der beiden neu amtierenden Kreisbereitschaftsleiter appellierte Sascha Fischer an die Verantwortlichen, auch in schwieriger Zeit durchzuhalten, ehe ihm die Aufgabe zufiel, weitere verdiente Mitglieder auszuzeichnen. Für 45 Dienstjahre wurde Walter Schütz und Franz-Josef Maier geehrt, die Goldene Ehrennadel für 40-jährige Vereinszugehörigkeit gab es für Bereitschaftsleiter Jürgen Hildebrandt, Eugen Minzer und Peter Stiegeler. 15 Jahre sind Nadine Schneider und 5 Jahre Philipp Schenk dabei.