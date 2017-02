Bräunlingen Döggingen ein Amüsierviertel

Hamburg, die Schöne im hohen Norden, hat es den Narren angetan.

St. Pauli wie es leibt und lebt präsentierten die Dögginger Narren entsprechend ihrem Umzugsmotto beim gestrigen Umzug. Bei strahlendem Sonnenschein gingen kleine und große Matrosen an Bord, man erlebte aber auch die Gauchenzunft mit Elferrat, Mini-Garde und Gauchenmusikanten bei ihrem Ausflug ins Hamburger Amüsierviertel. Natürlich durfte auch die anrüchige Seite der Reeperbahn nicht fehlen. So gaben die Akteure von „Sport am Freitag“ Einblicke in zwielichtige Promi-Boxkämpfe. In heißen und anrüchigen Outfits entführte der Elferrat in die einschlägigen Lokalitäten der Reeperbahn, aber auch eine einsame Sozialarbeiterin tat dort ihr mühsames Tagwerk. Selbst die Schlösslebuckhexen ließen sich nicht lumpen und verwandelten sich zu Sexy-Hexen im Minirock. Die Musikkapelle heizte bei herrlichem Wetter zu manchen Vorführungen rund um den Narrenbaum auch den zahlreichen Zuschauern kräftig ein.