Döggingen Döggingen dankt Hans-Peter Wehinger

Es hat sich einiges getan im Ort im abgelaufenen Jahr. Diese Erkenntnis durften die zahlreichen Zuhörer aus der traditionellen Bürgerversammlung am Silvesternachmittag im Dögginger „Adler“ mit ins neue Jahr nehmen. Außerdem wurde der Dögginger Ortsvorsteher Hans-Peter Wehinger nach zwölf Jahren offiziell verabschiedet.

Doch wie eigentlich jedes Jahr ist davon vieles nicht sichtbar, weil es vor allem Kanalarbeiten sind, die Jahr für Jahr Tausende Euro verschlingen. So flossen allein knapp über eine Million Euro in Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet „Wieselbrunnen“, aber auch viele Meter Breitbandkabel wurden vergraben. Friedbäume auf dem Friedhof, eine neue Kupferbrunnenhütte, ein Wendehammer in der Alten Römerstraße, die Sanierung der Sanitäranlagen im Kindergarten, der erste Schritt der energetischen Sanierung der Gauchachschule mit neuer moderner Fensterfront, Breitbandkabel-Inbetriebnahme sowie ein lange gewünschter Raucherpavillon an der Gauchachhalle sind sichtbare Errungenschaften des vergangenen Jahres, von denen Dieter Fehrenbacher in seiner ersten „Gmond“ als Interims-Ortsvorsteher zu berichten wusste.

Allen anfänglichen Unkenrufen zum Trotz wächst das neue Wohngebiet „Hofwiesen“, von derzeit 16 erschlossenen Grundstücken sind lediglich noch drei zu vergeben. Dringend voran treiben will Bürgermeister Guse die Planungen zu neuen Gewerbeflächen an der B 31, da in der Gesamtstadt Bräunlingen kaum noch entsprechendes Areal vorhanden sei und sich die verkehrsgünstige Lage dieser Grundstücke dafür anbiete. Im Aufgabenkatalog fürs neue Jahr stehen weitere Planungen zur Lösung des Abwasserproblems in der Freiburger Straße und dem Tunnelweg ebenso wie Planungen für ein Regenrückhaltebecken im Bereich „Lachengraben“ und ein Vogelschutzgutachten für das geplante Gewerbegebiet B 31. Der weitere Ausbau der Breitbandversorgung sowie der Lückenschluss des Radwegs nach Mundelfingen stehen ebenfalls auf der Agenda.

Wieder Fahrt aufgenommen hat das zweite Bundesstraßen-Brückenbauwerk über die Gauchach, nach derzeitigem Stand könnte im Jahr 2019 mit den entsprechenden Arbeiten begonnen werden.

Von einem erfolgreichen Forstjahr berichtete Waldrespizient Rolf Schütz. Gute Holzpreise trugen dazu ebenso bei wie gute Witterungsbedingungen. 2700 Festmeter wurden im Dögginger Wald geschlagen. Dem stehen 4000 Neupflanzungen, davon 70 Prozent Nadelholz, gegenüber. Der Wasserverbrauch blieb mit 49 824 Kubikmetern beinahe konstant. Mit 1006 Einwohnern liegt man noch knapp im vierstelligen Bereich, dazu beigetragen haben auch die zwölf Geburten bei sieben Todesfällen.

Verabschiedung

Es war sicherlich der Wertschätzung des scheidenden Ortsvorstehers Hans-Peter Wehinger geschuldet, dass eine so große Zahl an Bürgern wie schon lange nicht mehr zur Versammlung kam und ihm zur Verabschiedung die Ehre gab. Mit Bürgermeister Jürgen Guse, Rechnungsamtsleiter Sebastian Grytner, Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche und Liegenschaftsamtsleiter Matthias Blenkle ließ es sich auch die Amtsleiterriege nicht nehmen, der Verabschiedung beizuwohnen. Jürgen Guse fand noch einmal lobende Worte für den unermüdlichen Einsatz Wehingers für die Belange des Ortes, was ihn nicht immer zum pflegeleichten Verhandlungspartner gemacht habe. Wehinger widersprach allerdings der Vermutung des Bürgermeisters, dass er sogar nachts unterwegs gewesen sein müsse, um neue Projekte für Döggingen ausfindig zu machen. In einer Bildpräsentation ließ sein kommissarischer Nachfolger Dieter Fehrenbacher noch einmal Höhepunkte der zwölfjährigen Amtszeit, deren herausragendes Ereignis sicherlich die Sanierung der Gauchachhalle war, Revue passieren, ehe er ihn mit einer Fotocollage und seine Frau Ursula mit Blumen beschenkte. Namens der Dögginger Vereine bedankte sich Zunftmeister Martin Friedich für den unermüdlichen Einsatz Wehingers zum Wohle der Vereine. Auch Gisela Kanitz dankte dem Frontmann der „Freien Liste“ für seine erfolgreiche kommunalpolitische Arbeit.