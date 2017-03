Bräunlingen Die Bräunlinger Lehrerin Judith Müller ist Vize-Europameisterin im Snowkiten.

Wind und Schnee: das ist die Passion der 38-Jährigen Lehrerin an der Bräunlinger Grundschule, die gerade erst Vize-Europameisterin geworden ist.

Dass eine frischgebackene Vize-Europameisterin und Weltmeisterin des Jahres 2011 im Snowkiten Lehrerin an der Bräunlinger Grundschule ist – das wussten sogar einige ihrer Kolleginnen nicht.

Judith Müller, die mit ihrer Familie seit 2013 auf dem Galgenberg/Rößlebuck wohnt, wurde unlängst im Februar beim europäischen Titelkampf auf dem gefrorenen Rechensee beim Rechenpass, an der Grenze Österreichs zu Italien, zweitbeste Snowkiterin Europas.

Schon seit etlichen Jahren betreibt sie den rasanten, dynamischen Trendsport, bei dem mit Schirm – dem Kite – und Snowboard per Windkraft versucht wird, so schnell wie möglich eine Rundkursstrecke von rund vier Kilometern auf Eis oder Schnee zurückzulegen.

Oft trainiert die Lehrerin, auch zusammen mit ihrem Mann und ihrem Bräunlinger Sportkamerad Markus Pompl, in Schwärzenbach oder auch in Löffingen. Ihr erfolgreichstes Jahr war zweifelsohne 2011, als die 38-Jährige – noch vor der Geburt ihrer beiden Kinder – Weltmeisterin und auch deutsche Meisterin wurde.

"Man braucht ein gutes Gefühl für den Wind, um dessen Kraft in Bewegung und Geschwindigkeit auf dem Board umzusetzen", beschreibt die Kiterin die Essenz ihrer Passion. Judith Müller kommt aus Dunningen, hat nach der Schule Vermessungstechnikerin gelernt. Später studierte sie am Pädagogischen Fachseminar in Kirchheim/Teck Fachlehrerin für Sport, Hauswirtschaft und textiles Werken (HTW) sowie Kunst – und dann an der Pädagogischen Hochschule Weingarten Mathematik, HTW und Sport.

Zum Referendariat kam die Junglehrerin dann nach Donaueschingen – und unterrichtete auch danach weiter an der Eichendorffschule, ehe es sie anschließend nach Villingendorf und jetzt weiter an die Bräunlinger Grundschule zog. Derzeit gibt die kitende Lehrerin aber nur wenige Stunden in Bräunlingen, da sie als Lehrbeauftragte für das Fach Alltagskultur und Gesundheit (AUG) Referendare ausbildet. Doch dem Sport ist sie stets treu: beim Kiten – und auch als Übungsleiterhelferin beim TuS Bräunlingen.

Snowkiten

Bei dieser atemberaubenden Variante des Kitesailing steht der Sportler auf seinen Ski oder einem Snowboard – als Antrieb diesen ein herkömmlicher Kite-Schirm und ordentlich Wind. Snowkiten ist für durchschnittlich geübte Wintersportler relativ leicht und in nur wenigen Stunden zu erlernen – inklusive Adrenalin-Kick-Garantie. Im nahen Hochschwarzwald gibt es gleich mehrere Kite-Schulen, die Wintersportler gerne darin unterweisen, wie man die Piste unter den Brettern bei dieser Trendspotart verliert. Der Geschwindigkeitsrekord beim Snowkiten liegt laut Wikipedia zurzeit bei 111,2 Stundenkilometern. (sk)