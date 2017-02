Bräunlingen Der Duft von Flower Power beim Hanorenball

Hippies und Blumenkinder gaben sich in Bruggen ein Stelldichein.

Zurück in die Sechziger: Zahlreiche Hippies und Blumenkinder waren als Gäste zum Hanorenball in Bruggen gekommen, der unter dem vielseitig närrische interpretierten Thema "Flower-Power" stand. Mit bekannten Klassikern und Hits sowie den Auftritten der Hanorenfrauen (Bild) und dem Dorfklatsch aus der Schlange vor dem Damenklo begann der unterhaltsame bunte Abend.



Ein "Beach-Ball-Ballett" sorgte bei zahlreichen Zuschauern für großes Amüsement. Danach ging es in Richtung Sanitäranlagen – zumindest thematisch, denn es folgte eine "Toilettenepisode" – auch hier hatten die Akteure die Lacher auf ihrer Seite. Als Höhepunkt kamen dann erneut die Hanorenfrauen zu ihrem Finale, die mit ihrem Bus und Hippie-Tanz für Heiterkeit sorgten.