Bräunlingen Campingplatz am Kirnbergsee: Camping-Altlasten unterm Hammer

Campingplatz am Kirnbergsee: Camping-Altlasten unterm Hammer

Restaurant, Wohnhaus mit Sanitäranlagen und Grundstücke des Campingplatzes am Kirnbergsee werden am 3. Juli im Amtsgericht Villingen versteigert.

Noch herrscht Beschaulichkeit vor der Saison am Kirnbergsee. Nur wenige Gäste verweilen bei der anhaltend kalten Witterung auf dem Campingplatz. Hinter den Kulissen tut sich deutlich mehr: Am 3. Juli kommen Gebäude und Geländeteile des Freizeitgeländes im Villinger Amtsgericht zur Versteigerung. Am laufenden Betrieb wird sich dadurch aber nichts ändern. Bei den zur Versteigerung anstehenden Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um das Eigentum des ehemaligen Betreibers.

Dieser hatte vor rund 20 Jahren den Campingplatz erworben und mit großem Ehrgeiz und auch mit Landeszuschüssen modernisiert und erweitert. Aus welchen Gründen auch immer – finanziell ist der Eigner in Schwierigkeiten geraten. Die Unterstützung eines Beratungsunternehmens brachte dann eine tragfähige Lösung, mit der der Campingplatz heute noch erfolgreich betrieben wird: das Consulting-Unternehmen hatte für die Umschuldung eine Eigentümergesellschaft zur Bedingung gemacht.



Mit der Einrichtung dieser Gesellschaft wurde die Allgäuer Unternehmensberatung M&P beauftragt, die deutschlandweit seit den 1990er-Jahren mit diesem Beteiligungsmodell Campinganlagen verwaltet. Und diese verkaufte dann ab dem 1. September 2009 fast die Hälfte der Anlage an Investoren oder auch Camper, die sich am Kirnbergsee dauerhaft eingerichtet haben.

Mehrheitseigner blieb der frühere Betreiber auch deshalb, weil er ab 2012 weitere geplante Verkäufe verweigert habe, sagt M&P-Geschäftsführer Michael Metsch. Gelieben ist offenbar noch eine Schuldenlast, denn nun hat einer der Gläubiger die Zwangsvollstreckung beim Amtsgericht beantragt.

Innerhalb der Eigentümergemeinschaft kommt es zudem immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Anlass bietet dazu etwa die 14 Blockhütten, die der ehemalige Platzbetreiber als Ferienhäuser hatte errichten lassen. Hier streitet er mit der Gemeinschaft um entgangene Einnahmen, denn seit 2009 werden diese nicht mehr vermietet. "Wir haben nach der Übernahme festgestellt, dass es für die Häuser keine Bauabnahme gegeben hat. Es fehlen bis heute die Löschwassereinrichtung. Und ohne Bauabnahme können wird die Häuser nicht an Feriengäste vermieten", stellt Metsch klar.

Unter den Hammer kommen nun das Restaurant, das Wohnhaus mit den Sanitäranlagen, die sogenannte Touristen- und Zeltwiesen sowie ein weiteres unbebautes Grundstück.