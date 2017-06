Unterbränd Campingplatz: Versteigerung ist abgesagt

Der Gläubiger wurde ausbezahlt. Somit wird der Campingplatz-Anteil des ehemaligen Betreibers nicht versteigert. Der Konflikt wird aber weiter ausgetragen.

Abgesagt: Eigentlich hätten am Montag Teile des Campingplatzes am Kirnbergsee versteigert werden sollen. Doch der Termin am Amtsgericht Villingen-Schwenningen wird nicht stattfinden. Der Gläubiger, der die Zwangsversteigerung beantragt hat, hat der Abteilung für Zwangsversteigerung in einem Schreiben mitgeteilt, dass das Verfahren nicht mehr nötig sei: Er habe sein Geld erhalten.

Frieden wird auf dem Campingplatz aber wohl noch lange nicht einkehren: Dazu ist die Situation zu verfahren. Am laufenden Betrieb wird sich dadurch aber nichts ändern, das Strandcafé wird weiter geöffnet sein und auch die Urlauber werden dort ihr Quartier beziehen. Doch hinter den Kulissen wird ein Kampf ausgetragen: Auf der einen Seite der ehemalige Betreiber und jetzige Mehrheitseigner, sowie ein Mitstreiter, der nach eigenen Angaben den "Kampf gegen die Ungerechtigkeiten" aufgenommen hat. Auf der anderen Seite die restlichen Eigentümer, der Pächter des Strandcafés, die Unternehmensberatung, die den Campingplatz jetzt betreibt, und ein Villinger Anwalt, der auf dem Campingplatz eine Parzelle hat.

Einig sind sich beide Parteien nur darin, dass die Schuld beim anderen zu suchen sei und dass mit unlauteren Mitteln gekämpft werde. Schon einige Gerichte haben sich mit dem Thema beschäftigt – wenn auch mit unterschiedlichen Aspekten der Geschichte.

Der Hintergrund: Der ehemalige Eigner war in Schwierigkeiten geraten, drei Gläubiger schossen Geld zu und ein Beratungsunternehmen schlug eine Lösung vor, mit der der Campingplatz heute noch betrieben wird: Das Consulting-Unternehmen hatte für die Umschuldung eine Eigentümergesellschaft zur Bedingung gemacht.

Mit der Betreibung wurde die Unternehmensberatung aus dem Allgäu beauftragt. Gleichzeitig sollte sie Parzellen verkaufen. Und genau da fingen die Probleme an. Hat der frühere Betreiber ab 2012 die Verkäufe verweigert? Oder hat der neue Betreiber die Provision heimlich eingestrichen? Die Meinungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Auf jeden Fall wurde nichts mehr verkauft. Die Schulden sind geblieben. Gleichzeitig hatten sieben neue Eigentümer zwar bezahlt, waren aber nie ins Grundbuch eingetragen worden. Beide Seiten kennen den Schuldigen: der andere.

Doch gekämpft wird auf vielen Ebenen: So wurde dem ehemaligen Betreiber auf einer Eigentümerversammlung das Stimmrecht entzogen. Die Begründung: Der ehemalige Eigentümer zahle seinen Anteil an den Gemeinschaftskosten nicht. Doch auf der anderen Seite sieht man die Forderungen als gegenstandslos: Die Abrechnungen wären nicht richtig und somit gebe es keine Ansprüche.

War der Stimmentzug rechtens? Damit hat sich das Amtsgericht in Konstanz beschäftigt. Eine eindeutige Antwort gibt es allerdings nicht. Nur eines: Beide Parteien betonen, der Richter habe den Sachverhalt für sehr interessant und einmalig befunden.

Doch zurück zur Zwangsversteigerung: Wer hat den den Gläubiger, der die Klage eingereicht hat, ausgezahlt? Der Mitstreiter des ehemaligen Betreibers. Das wird wohl für neues und zusätzliches Konfliktpotenzial sorgen und die Urlaubsidylle am Rand des Kirnbergsees weiter trüben.

