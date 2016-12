Bräunlingen Bürgerstiftung Bräunlingen erhöht ihr Kapital kräftig

Zinsen aus 220 000 Euro helfen den Bürgern, für Notfälle stehen aktuell 8600 Euro zur Verfügung

Bräunlingen – Die Bürgerstiftung Bräunlingen "Von Bürgern für Bürger" zieht nach den Worten ihres Vorsitzenden Peter Staller eine positive Bilanz für 2016. "Wir sind mit dem Verlauf des Stiftungsjahres und den Spenden sowie den Zustiftungen sehr zufrieden, denn wir konnten unser Gesamtvermögen auf nun insgesamt über 220 000 Euro erhöhen". Das Gründungskapital betrug vor elf Jahren 72 000 Euro. "Ich freue mich sehr darüber, dass die Bürgerstiftung in Bräunlingen bei der Bevölkerung und auch bei Firmen ein hohes Ansehen hat und wir nicht nur durch finanzielle Beiträge, sondern auch immer wieder tatkräftig bei den entsprechenden Anlässen durch die Vereine unterstützt werden", sagte Staller weiter.

Im zu Ende gehenden Jahr konnten von Schatzmeister Matthias Blenkle 12 648 Euro an Spenden und Zustiftungen verbucht werden. Dabei waren zwei Geburtstage mit rund 4500 Euro Spendenbetrag. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass vom Stammkapital keine finanziellen Hilfen, sondern nur die Einnahmen aus den Zinsgewinnen weitergegeben werden können.

Wegen des aktuell niedrigen Zinsniveaus sind die Spenden für soziale Zwecke 2016 rückläufig gewesen. Für eventuelle Notfälle stehen derzeit 8648 Euro zur Verfügung. Die Bürgerstiftung kann Hilfen leisten, wenn die Kommune, der Kreis oder das Land nicht zuständig ist. Klar ist auch, dass reguläre kommunale oder staatliche Leistungen, zum Beispiel aus dem Stadthaushalt, nicht durch die Bürgerstiftung ausgeglichen werden.

Die Hilfeleistungen der Bürgerstiftung konzentrieren sich auf hilfsbedürftige Menschen sowie auf die Jugend- und Altenpflege. Alle Vorstandsmitglieder stellen ihren Einsatz auf ehrenamtlicher Basis zur Verfügung, betonte Vorsitzender Staller, der zusammen mit dem Stiftungsratsvorsitzenden Steffen Würth ein gutes Leitungsteam für die Belange der Bürgerstiftung beisammen hat. Auch im kommenden Jahr 2017 will die Bürgerstiftung das Stammkapital erhöhen.

Bürgerstiftung

Die Bräunlinger Bürgerstiftung wurde im Jahre 2005 mit 29 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben. Durch in ihrer Zielrichtung genau festgelegte Unterstützungen will die Bürgerstiftung in Not geratene Bürger in aktuell schwierigen Situationen helfen. Die bisher größte Hilfeleistung gab es beim Hausbrand in der Blaumeerstraße in Bräunlingen vor einigen Jahren. Durch viele Aktionen und Spenden sowie Zustiftungen hat die Bürgerstiftung ihr Stammkapital weiter erhöhen können. Steuerlich abzugsfähige Spenden werden auf die Konten erbeten: Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau: IBAN: DE69 6949 0000 0021 5080 04; BIC: GENODE61VS1; Sparkasse Schwarzwald Baar: IBAN: DE 96 6945 0065 0240 0373 00, BIC: SOLADES1VSS.