Bräunlingen Bürgermeisterwahl: Micha Bächle ist der erste Kandidat

Die Bräunlingen wählen am 22. Oktober einen neuen Bürgermeister und damit die Nachfolge von Jürgen Guse. Noch vor Beginn der eigentlichen Bewerbungsfrist hat Micha Bächle aus Löffingen seine Kandidatur angekündigt.

Vier Monate vor der Bürgermeisterwahl steht der erste Kandidat fest. Noch bevor die Unterlagen im Bräunlinger Rathaus abgegeben werden können, wag sich der erste Kandidat aus der Deckung: Micha Bächle aus Löffingen. 1985 in Titisee-Neustadt geboren hat Bächle bereits kommunalpolitische Erfahrung gesammelt. Seit 2009 ist er im Löffinger Gemeinderat und stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender. Seit 2014 ist er auch Bürgermeisterstellvertreter der Stadt Löffingen. Doch auch beruflich ist er in der Politik unterwegs: Seit 2011 ist er Büroleiter und Persönlicher Referent des Landtagsabgeordneten Patrick Rapp. Davor hat er Verwaltungs- und Politikwissenschaft an der Universität Konstanz studiert.

„Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte ich auf das Geschaffene aufbauen, Bewährtes erhalten, neue Impulse setzen und Chancen nutzen“, sagt der 31-Jährige, der verheiratet ist.

„Für Bräunlingen habe ich mich ganz bewusst entschieden – das unterstreicht auch meine frühe Kandidatur“, erläutert Micha Bächle. „Als Kind der Region kenne ich Bräunlingen schon sehr lange und weiß um die Lebensqualität und die Stärken der Stadt und ihrer Ortsteile.“ Viele Bürgerinnen und Bürger engagierten sich hier ehrenamtlich. „Als Gemeinderat und Präsident des Blasmusikverbandes schätze ich die wertvolle Arbeit in den Vereinen, bei der Feuerwehr, dem Roten Kreuz und vielen weiteren Einrichtungen und will diese auch als Bürgermeister gerne unterstützen“. Die Unternehmen, Handwerk und Handel würden für einen starken Wirtschaftsstandort mit zahlreichen Arbeitsplätzen sorgen.

„Eine gute Basis für die Arbeit als Bürgermeister bilden meine langjährige kommunalpolitische Erfahrung und mein fachlicher Hintergrund. Seit vielen Jahren bin ich als Bürgermeisterstellvertreter und Gemeinderat in Löffingen mit den wichtigen kommunalpolitischen Themenfeldern vertraut. Durch meine Arbeit im Landtag sowie durch mein Studium der Verwaltungs- und Politikwissenschaft bringe ich weitere wichtige Fach- und Sachkompetenz und wertvolle Netzwerke mit“, so Bächle.

„Als Gemeinderat und Mitglied im Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Wirtschaft war und bin ich an wichtigen Personalentscheidungen im Löffinger Rathaus, aber auch an der strategischen Ausrichtung der Gemeinde beteiligt. Führungsverantwortung habe ich sowohl im Beruf, als auch innerhalb der Gemeinderatsfraktion und im Ehrenamt übernommen. Durch mein Studium bin ich auch in fachlicher Hinsicht mit vielen Bereichen der Kommunalverwaltung vertraut. Zu den Schwerpunkten zählten unter anderem die Bereiche Kommunalverwaltung, Lokale Demokratie, Öffentliches- und Verwaltungsrecht, Haushalt und Finanzen, Modernisierung von Staat und Verwaltung sowie Management, Führung und Organisation“.

Die Herausforderungen für Bräunlingen: Die Einwohnerzahlen von Bräunlingen habe in den vergangenen beiden Jahren, nach Rückgängen in den Jahren zuvor, erfreulicherweise wieder zugenommen, analysiert Bächle. Sie stabil zu halten, werde eine Herausforderung der kommenden Jahre. „Wir müssen uns auf den demografischen Wandel einstellen und ihn als Chance sehen. Menschen von jung bis alt sollen sich in Bräunlingen wohlfühlen – egal ob in der Kernstadt oder den Ortsteilen“. Dafür brauche es bedarfsgerechte Kinderbetreuung, Angebote für Familien aber auch für ältere Menschen, Bauplätze, Grundschulen vor Ort, Ärzte sowie eine entsprechende Nahversorgung durch Gastronomie und Einzelhandel. Wichtig ist Bächle auch eine lebendige historische Altstadt.

„Ich möchte das Miteinander in der Gesamtstadt fördern, aber auch den eigenständigen Charakter der Ortsteile stärken“, erläutert Bächle sein Amtsverständnis. „Denn starke Ortsteile bilden zusammen auch eine starke Gesamtstadt. Die Verwaltung und den Bürgermeister verstehe ich dabei als Ansprechpartner und Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger“.

Micha Bächle ist Mitglied der CDU, tritt aber als unabhängiger Kandidat an. „Ich stehe für eine sachorientierte, überparteiliche Kommunalpolitik, was ich insbesondere in meiner Funktion als Bürgermeisterstellvertreter bewiesen habe.“ In seiner Freizeit engagiert er sich darüber hinaus als Präsident des Blasmusikverbandes Hochschwarzwald, als stellvertretender Vorsitzender des Jugendfördervereins sowie als Sänger im Kirchenchor Bachheim.

Der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern ist Micha Bächle sehr wichtig. Deswegen wird er ab dem kommenden Samstag, 1. Juli auch mit Infoständen präsent und für die Bürger ansprechbar sein. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. Ab Mitte Juli wird Micha Bächle Bürgergespräche und Ortsrundgänge in allen Ortsteilen anbieten.