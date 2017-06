Bräunlingen Bürgerhaus wird erst im April 2018 eröffnet

Die Sanierung läuft auch Hochtouren, wird sich allerdings einige Monate länger als geplant hinziehen.

Bräunlingen (dm) Rund 80 Prozent der Gewerke für die Sanierung des Unterbränder Gemeinschaftshauses sind ausgeschrieben oder vergeben. Die geplanten Gesamtkosten in Höhe von 1 582 000 Euro liegen in der Nähe der aktuellen Prognose (1 564 000 Euro). Doch die Eröffnung des Bürgerhauses verzögert sich weiter, denn ursprünglich wollte Bürgermeister Jürgen Guse noch in seiner Amtszeit 2017 das Haus seiner Bestimmung übergeben.

Schon vor Wochen wurde der Eröffnungstermin auf Februar terminiert. Aufgrund von Lieferengpässen in der Industrie und Firmenüberlastungen muss der Termin nun auf April 2018j verschoben werden. "Die Vereine und Gruppen wurden in die Planungen mit einbezogen", betonte Ortsvorsteher Winfried Klötzer. Die Dacheindeckung soll im August/September erfolgen, die Pfosten und Fassade werden im September angebracht und der Innenausbau soll beginnen.