Bräunlingen Breites Kulturvergnügen wartet im Bräunlinger Kelnhof-Museum

Masken und mehr: Beteiligt am Programm ist nach einer Ausstellung im Jahr 1995, die sich mit alten Häsern beschäftigte, nach langer Zeit wieder die Narrenzunft Eintracht Bräunlingen. Los geht es am 8. Januar. „Larven und Schemen – Alte Fastnachtsmasken der Baarstädte“ ist das Thema der ersten Ausstellung bis zum 5. März. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf Weißnarrenmasken. „Wir haben bei allen zehn Zünften der Landschaft Baar nachgefragt“, erklärt Zunftmeister Karlheinz Scherzinger – und die Bitte um Exponate habe ein positives Echo nach sich gezogen. Bei Privatpersonen habe man die ältesten Masken und somit richtige Schätze gefunden, berichtet Susanne Huber-Wintermantel. Zwar nicht von Künstlern aus der Region, hat die zweite Sonderausstellung vom 7. Mai bis 2. Juli aber doch insofern örtlichen Bezug, als dass „Rund um Dresden“ das 50-jährige Bestehen des Kunst-Kreises aus Bannewitz, der Partnerstadt Bräunlingens, würdigt.Zum Museumstag am 21. Mai hat das gesamte Museum geöffnet und erstmalig werden die originalen alamannischen Funde, die 1833 beim Adlerwirtshaus in Döggingen entdeckt wurden, präsentiert. Diese Exponate stehen übrigens ab sofort als Dauerleihgabe des Archäologischen Landesmuseums zur Verfügung.

Märchen und Musik: In die Welt der Märchen, Sagen und Legenden führt die in Kooperation mit der Volkshochschule angebotene Erlebnisführung am Freitag, 10. März. Mit „Der Wolf im Himmelbett“ werden den Teilnehmern von Elisabeth Reiner Mythen und Hintergründe von Märchen nähergebracht. „Wir haben es, das Bett, in dem die Großmutter lag, die vom Wolf verspeist wurde“, scherzt Susanne Huber-Wintermantel. Mit „Eine kleine Schmunzelmusik – Klassik nicht ganz so ernst“ läuft am Freitag, 31. März, eine weitere Veranstaltung im Rahmen der Zusammenarbeit mit der VHS. Oskar Schultheis und Ulrich Busch spielen Werke von Bach bis Strauß. Die dritte Einzelveranstaltung dreht sich um Bräunlingen selbst. „Beim ersten Mal hat der Vortrag Bräunlinger Geschichte(n) in Bildern derart den Rahmen gesprengt, dass wir uns entschieden haben, diesen Abend zu wiederholen“, erläutert Maren Ott vom Kulturamt.