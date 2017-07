Bräunlingen Brandschutz im Seniorenzentrum jetzt ganz neu

Bräunlingen investiert in die aus dem Jahr 2000 stammende Anlage, künftig werden alle Räume automatisch überwacht.

Bräunlingen – Das Bräunlinger Seniorenzentrum erhält eine neue Brandmeldeanlage, die zwar im Haushalt 2017 nicht vorgesehen war, jedoch in eine hohe Dringlichkeitsstufe, auch vom Landratsamt, eingeordnet wurde, sodass kein Verschieben in das Haushaltsjahr 2018 zulässig ist.

„Der Brandschutz spielt eine immer größere Rolle, weshalb für die neue Anlage im Seniorenzentrum kein Aufschub möglich war“, sagte Bürgermeister Jürgen Guse. Derzeit wird die neue Brandmeldeanlage mit einem außerplanmäßigen Kostenansatz von rund 88 000 Euro in die Räume eingebaut, wobei die Stadt Bräunlingen einen Eigenanteil von rund 45 000 Euro tragen muss. Spätestens Ende August soll der Einbau abgeschlossen und die neue Anlage funktionsfähig sein.

Die bisherige Brandmeldeanlage wurde bei der Inbetriebnahme des Seniorenzentrums im Jahre 2000 installiert und entsprach den damaligen gesetzlichen Vorschriften. Doch diese Anlage war nicht flächendeckend, wies mit den Jahren einige Mängel und technische Defizite auf. So waren unter anderem einige Räume und auch der Fahrstuhl sowie die Brandmeldezentrale selbst nicht in die Überwachung mit eingeschlossen. Einige Hinweise veranlassten eine Brandverhütungsschau mit Begehung 2016, auf der ein Maßnahmenkatalog unter dem Motto „Brandschutz hat kein Bestandschutz“ mit hoher Dringlichkeit beschlossen wurde.

Vor allem Rauchmelder aber auch Handmelder melden im Fall der Fälle an die Leitstelle beim Landratsamt den Brand. Von dort wird Alarm ausgelöst. Auch die gute Kennzeichnung der Rettungswege ist ein wichtiges Kriterium bei der neuen Anlage, die dem heutigen Standard entspricht. Alle Räume sind nun flächendeckend einbezogen und es keine Lücken in der Sicherheit mehr. „Wir fühlen uns mit der neuen Brandschutzanlage erheblich sicherer“, meinte die Leiterin Bianca Braunersreuther, natürlich in der Hoffnung, dass der Ernstfall nie eintreten wird.

Seniorenzentrum

Die Stadt Bräunlingen ist mit 80 Prozent der Hauptträger des Seniorenzentrums. Mit zehn Prozent ist die Stadt Hüfingen beteiligt und mit je fünf Prozent die Arbeiterwohlfahrt sowie der Seniorenförderverein. Einrichtungsleiterin des Bräunlinger Seniorenhauses mit 30 Pflegebetten und betreuten Wohnungen ist Bianca Braunersreuther. (dm)