Donaueschingen Bräunlingerin näht Gretle-Tracht

Ulrike Bank-Kramer verleiht selbst genähte Trachten für Mädchen, so können Gretle und Hansel gemeinsam zum Umzug gehen

Bräunlingen/Hüfingen (sgn) Seit elf Jahren verpasst die Bräunlingerin Ulrike Bank-Kramer dem Hansel sein Gretle. Seit elf Jahren näht sie Gretle-Trachten, 25 sind es zwischenzeitlich und jedes Jahr vor der Fasnet kommen Mädle aller Altersgruppen, um sich die typische Baaremer Tracht zu holen, in der sie sich beim Umzug in Hüfingen stolz präsentieren.

In Bräunlingen werde die Tracht nur im Rahmen der Brauchtumspflege getragen, so die fleißige Handarbeiterin. Hier sei es deshalb verpönt, die Tracht an der Fasnet zu tragen. In Hüfingen und Donaueschingen sei das anders. „Was wäre der Hansel ohne sein Gretle?“, nimmt sie die Scherzfrage auf. „Blind“, lautet die Antwort, weil er durch die kleinen Schlitze der Augen unter der Maske nicht viel sehe. Doch im Ernst: Ein Hansel, von einem Gretle begleitet, ist einfach ein wunderschönes Bild.

Erste Tracht für Puppe

„Die Mädchen fühlen sich wie Prinzessinnen, wenn sie die Tracht anhaben“, weiß Ulrike Bank-Kramer. Sie würden sich beeindruckt vor dem Spiegel drehen und wenden, während sie sich betrachten. „Meistens weigern sie sich sogar, sie für den Weg nach Hause auszuziehen.“ Die Tracht ist aber auch etwas ganz Besonderes. Dafür gibt es strenge Richtlinien und die Kleinen sehen genauso aus wie die Großen. Ihr selbst sei die Tracht seit früher Kindheit ein Begriff, stolz hütet sie noch heute die originale Tracht der Großmutter wie einen Schatz, ihre beiden Töchter erhielten zum 18. Geburtstag jeweils eine komplette Tracht.

Ihr erstes Gretle nähte Ulrike Bank-Kramer vor elf Jahren für eine Puppe. Diese Puppe in der Tracht im Schaufenster ihres damaligen Ladens brachte den Stein zum Gretle-Verleih ins Rollen. Aufgrund der großen Nachfrage kamen jedes Jahr mehr Gretle dazu. Alle eigenhändig hergestellt, mit allem was dazugehört und das ist eine ganze Menge: Bändelkappe, Mieder mit Goller, Bluse, Rock mit Schürze, Pumphose, Armstulpen, weiße Strümpfe und Handschuhe.

Die Gretle-Gruppe von Ulrike Bank-Kramer läuft unabhängig von der Narrenzunft Hüfingen mit. Dadurch haben auch Mädchen, die nicht Mitglied der Narrenzunft sind, die Möglichkeit, an der Fastnacht beim Umzug mitzulaufen und an der Fastnacht die Tracht zu tragen. „Das ist mir besonders wichtig“, sagt Ulrike Bank-Kramer. Die Kinder würden sich entweder in der Schule oder im Kindergarten schon absprechen oder die Mütter hätten Kontakt untereinander. So fänden sich Gretle und Hansel zusammen und seien dann beim Hüfinger Umzug ein toller Blickfang. Den Aufwand nehme sie gern auf sich, sagt die Trachtenbegeisterte. „Wenn mich die Kinderaugen beim Umzug glücklich anstrahlen, geht mir das Herz auf.“

Jetzt steht der Verleih wieder an. Die Gretle werden – nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0174-3903070 – am Montag, 23. und Dienstag 24. Januar ausgegeben.