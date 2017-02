Bräunlinger macht Heiratsantrag auf der Zunftballbühne

Metzger Joachim Faller überrascht seine Freundin aus Bayern in der ausverkauften Stadthalle.

Narren stellen in der fünften Jahreszeit alle Jahre wieder die unglaublichsten und verblüffendsten Dinge auf die Beine und Bühnen. In Bräunlingen wurden dennoch alle Narren beim Zunftball in der Stadthalle völlig überrascht, als der Metzger Joachim Faller aus der gleichnamigen Bräunlinger Traditionsmetzgerei seine aus Bayern stammende Freundin Verena vom Conferencier auf die Bühne führen ließ und ihr dann einen Heiratsantrag machte. Und sie sagte Ja.