Bräunlingen Bräunlinger Wahrzeichen wird grundlegend saniert

Hohe Kosten fürhistorisches MühlentorUmleitungen für Verkehr bis zum Jahresende

Bräunlingen – Das Bräunlinger Wahrzeichen, das Mühlentor, wird in den nächsten Monaten grundlegend für rund 800 000 Euro saniert. Dies wird vor allem für Autofahrer, die in die Innenstadt fahren wollen, für längere Zeit Einschränkungen bringen.

In der Zeit von Montag, 13. März, bis zum Ende des Jahres 2017 wird das Mühlentor wegen der umfangreichen Bau- und Sanierungsarbeiten gesperrt bleiben. "Das Mühlentor ist das Wahrzeichen von Bräunlingen und wir wollen genügend Zeit zur Verfügung stellen, um das letzte erhaltene Zähringertor gut und nachhaltig zu sanieren", sagte Alexander Misok vom Stadtbauamt, der auch die Umleitungstrassen während der Sanierungszeit erläuterte.

Misok bat darum, in der Sperrzeit so weit wie möglich den Mühlentorbereich zu umfahren. Hinweisschilder werden an mehreren Stellen in Bräunlingen die Autofahrer darauf hinweisen, dass das Mühlentor gesperrt ist. Vor allem Ortsfremden sollen die Möglichkeiten aufgezeigt werden, über die Umgehungsstraßen an der Breg und dem Brändbach entlang in die Innenstadt zu fahren. Auch der Straßenverkehr, der von Unterbränd/Waldhausen in Richtung Innenstadt Bräunlingen zur Durchfahrt einfährt, sollte über die Umgehungsstraße das Stadttor umfahren. Anwohner können wie bisher von beiden Seiten bis zum Tor fahren.

Wieso kostet die Sanierung des Mühlentores die Riesensumme von rund 800 000 Euro, fragten sich nicht wenige Bräunlinger, als die hohe Summe in den Haushaltsplan mit aufgenommen wurde. "In den sechziger Jahren wurde am Mühlentor für viel Geld einiges schlecht gemacht, dessen Auswirkungen heute bemerkbar werden", sagte der beauftragte Architekt Lukas Gäbele aus Donaueschingen.

Marode Bausubstanz

Auf den ersten Blick sehe das Mühlentor nicht so aus, als müsste dort viel saniert werden, meinte er weiter und erläuterte die notwendigen Maßnahmen, für die teilweise mehrerer Jahre dauernde Vorarbeiten notwendig waren. Die Bausubstanz ist in vielen Bereichen nicht mehr akzeptabel und der Fachwerkbereich, in den viel Wasser eingedrungen ist, wurde mit Beton verkleidet.

Neben den reinen Sanierungsarbeiten waren viele Dokumentationen und auch statische Berechnungen notwendig, um ein nachhaltiges, gutes Ergebnis zu erreichen. Auch das Denkmalamt ist stark mit eingebunden. Die Bezuschussung der Mühlentorsanierung wurde im zweiten Anlauf vor Kurzem vom Regierungspräsidium Freiburg positiv beurteilt, wobei Schadensdokumentationen und Sanierungsvorschläge vorgelegt werden mussten. Eine Fachförderung kann bis zu einem Drittel der denkmalbedingten Kosten auffangen.

Die Verwaltung will sich auch um Stiftungszuschüsse aus der Fachförderung bei der Landes- oder Bundesstiftung für Denkmalschutz und Denkmalpflege bemühen. Sollten die möglichen Zuschüsse der unterschiedlichen Förderprogramme der Stadtkasse gut geschrieben werden, dann würde dies die finanzielle Belastung für die Stadt Bräunlingen erheblich mildern.

Das Mühlentor

Das Mühlentor ist das letzte noch erhaltene der vier ehemaligen Zähringertore. Das Kirchtor, das Wald- und das Gupfentor wurden abgerissen. Auf dem Mühlentor steht auch die Inschrift, die an die vorderösterreichische Zeit von Bräunlingen erinnert. (dm)