Bräunlingen Bräunlinger Stadthalle ist so beliebt wie nie zuvor

Die Belegungszahlen gehen deutlich nach oben, immer mehr Private entdecken den Veranstaltungsraum für sich.

Bräunlingen – Die neue Bräunlinger Stadthalle wird bei Veranstaltern immer beliebter, denn die Veranstaltungszahlen und die Belegungstage sind von 2015 auf 2016 erneut, diesmal um 17 Prozent, gestiegen. Für 2017 zeichnet sich schon jetzt eine weitere Steigerung ab.

Im Vergleich zur alten Stadthalle vor der Sanierung hat sich die Belegung inzwischen verdoppelt. "Das zeigt die starke Attraktivität der neuen Stadthalle, bei der die Veranstalter die kulturelle Vielfalt, trotz der bisherigen Beschallungsproblematik, schätzen", sagte Bürgermeister Jürgen Guse bei der Vorlage der Belegungszahlen 2016 im Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport.

Die Entwicklung der Stadthallenbelegung ging seit der Wiedereröffnung von 52 Veranstaltungen in 2015 auf 61 im Jahre 2016 und als Prognose 2017 auf 65 Belegungstage. 2018 rechnet das Tourismusamt mit 70 Veranstaltungen. Die reinen Belegungstage (95 im Jahre 2016) liegen deutlich höher, da neben den Veranstaltungen noch Probe- sowie Auf- und Abbautage mitgerechnet werden.

Bei den Veranstaltungstypen standen 2016 die privaten Feiern, Konzerte und Firmenfeiern mit je elf Tagen an der Spitze, gefolgt von Tagungen, Brauchtum und Sitzungen. Aktuell liegen 2017 die privaten Feiern schon jetzt mit 13 Vermietungen vorne, vor den Konzerten mit elf Buchungen. "Die neue Veranstaltungsreihe ,Löwenstarke Veranstaltungen' wurde 2016 ins Leben gerufen, um mehr Kleinkunst in den kleinen Saal zu bringen", meinte Tourismusamtsleiterin Anna Herdner. 2016 gab es fünf Angebote mit knapp 550 Besuchern. Das Kabarett mit Martin Wangler von der Fernsehfamilie Faller ragte mit 152 Gästen heraus. 2017 gibt es bisher fünf Veranstaltungen. Hochzeitsfeiern in der Stadthalle werden nur vergeben, wenn Braut oder Bräutigam oder ein Elternteil des Brautpaares mit Hauptwohnsitz in Bräunlingen gemeldet ist.

Herbst-Programm

Bei der Kundenstruktur 2016 liegt die Vermietung an Privatpersonen (22) vor Bräunlinger Vereinen (17) und internen Veranstaltungen (11) an der Spitze. Im Herbst 2017 sind drei Veranstaltungen mit der Coverband Ruppert spielt (29. September), dem Acoustic Fun Orchestra (26. Oktoebr, früher unter The Brothers bekannt) und mit dem Kabarettisten Olaf Bossi am 9. November im kleinen Saal der Stadthalle geplant.