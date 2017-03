Bräunlingen Bräunlinger Sporthalle geht in eine lange Sommerpause

Die Halle wird von 31. Juli bis 8. September geschlossen: Die Beleuchtung wird komplett ausgetauscht.

Bräunlingen (dm) Die Bräunlinger Sporthalle, die in den Sommerferien in der Regel nur die drei ersten Wochen wegen Reinigungs- und Reparaturarbeiten geschlossen ist, wird in diesem Jahr von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 8. September, nicht benutzt werden können. Der Hauptgrund für die verlängerte Schließung ist die Erneuerung der Beleuchtungsstrahler durch neue LED-Strahler, was nach Berechnungen den Stromverbrauch von 22 000 Kilowattstunden auf dann 3500 Kilowattstunden im Jahr senkt. Dies bedeutet eine Ersparnis von 89 Prozent Stromenergie.

Derzeit strahlt eine Leuchte noch mit 485 Watt aus rund 13 Metern Höhe in die große Halle, was nach der Umrüstung auf rund 95 Watt gesenkt werden kann. Die Beleuchtungsqualität der Halle wird dadurch nicht schlechter. Nach den fachmännischen Verbrauchsberechnungen wird sich die Umrüstung in vier Jahre amortisieren, wobei die Nettobelastung für die Stadtkasse Bräunlingen bei rund 30 000 Euro für die Umrüstung liegt.

„Wir bekommen ein gutes, homogenes Licht, eine neue, ballwurfgeeignete Beleuchtung, denn die Halle wird dann viel heller als bisher sein“, sagt Alexander Misok vom Stadtbauamt. Die Umrüstung ist eine der größten Maßnahmen, die in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzberater innerhalb eines Klimaschutzprojektes ausgeführt wird. Eine weitere Einsparung ergibt sich auch in den Nebenräumen und Stiefelgängen der Sporthalle, denn dort wird ebenfalls auf LED-Lampen umgestellt. Das Einsparpotential mit rund zwei Dritteln ist jedoch nicht so gravierend wie in der großen Sporthallenfläche.

Die kostensparende Umrüstungsaktion verlangt von den betroffenen Sportvereinen bis zum 8. September ein Ausweichquartier für ihre Wettkampfvorbereitungen oder sie müssen ganz auf das Training oder die wöchentliche Sportstunden verzichten. Einige Gruppen werden versuchen, für diesen Zeitraum in andere Hallen auszuweichen oder wenn möglich das Freigelände verstärkt zu nutzen.

Die Halle

Die dreiteilbare Bräunlinger Sporthalle mit einer Sportflächengröße von 27 auf 45 Meter wird in der Regel von Montag bis Freitag von 17 bis 22 Uhr von Sportvereinen für Trainingszwecke benutzt. An vielen Wochenenden finden zahlreiche Sportwettkämpfe verschiedener Sportarten statt.