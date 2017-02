Bräunlingen Bräunlinger Narren erklären Grundschülern ihre Häser

Die historischen Fasnetfiguren der Bräunlinger Narrenzunft waren in der Grundschule zu Gast.

Angeführt von den Trommlern kamen die Narren in die Aula. Die Kinder sangen "Emol im Johr in isere Stadt" und riefen "Narri Narro" zur Begrüßung. Der Geräuschpegel stieg schlagartig an, als die Urhexe in die Aula kam und auf "Oni Oni Hex hät siebä Plätz" sich unter die Kinder mischte. Der Hansel, die Stadtwehr, die Trommler, der Blumennarr und auch die Urhexe erzählten von ihren Ursprüngen und ihrem historischen Häs. Auf die Frage, warum die Stadtwehr unterschiedlich farbige Socken anhat, meinte eine Schülerin schlagfertig: "Weil die Bürgerwehr nicht richtig sortieren kann." Hanselliedle schlossen den närrischen Morgen in der Grundschule ab.