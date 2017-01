Bräunlingen Bräunlinger Loipen sind gespurt

Der Skiclub Bräunlingen präpariert die Rundstrecken für Skilangläufer. Das geht jetzt auch im Dunklen.

Der Skiclub Bräunlingen hat die Rundloipen gespurt. Mit dem städtischen Loipenspurgerät wurden zwölf Kilometer von Bräunlingen nach Döggingen sowie die 15 Kilometer nach Waldhausen und Unterbränd präpariert. Das Spurgerät der Stadt Bräunlingen hat eine neue Komplettbeleuchtung erhalten, damit es künftig auch bereits in den frühen Morgen- und späten Abendstunden genutzt werden kann. Junior-Spurwart Sascha Fischer ist derzeit damit unterwegs.

Gute Ausgangspunkte sind der öffentliche Parkplatz am Ende der Färbergasse, in der Frankenstraße im Wohngebiet Galgenberg sowie beim Sportplatz in Döggingen. Wanderer, Hundebesitzer und Schlittenfahrer werden gebeten, nicht in der Spur zu gehen sondern die geräumten Winterwanderwege zu nutzen. Um das Wild in dieser Jahreszeit zu schonen, sollten auch die Langläufer auf der Loipe bleiben.

Loipenplan im Internet: