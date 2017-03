Bräunlingen Bräunlinger Landjugend bestätigt ihre Führungsspitze

Mit der bewährten Führungsspitze um Pirmin Schey und Marleen Pfitzer geht die Bräunlinger Landjugend in die bevorstehenden zwei Vereinsjahre. Die aktive Gruppe blickt in der Hauptversammlung zurück auf 2016/17.

In der Hauptversammlung in der "Weinstube" wurden auch Patrick Dold als Kassier, Pressewart Marcel Dold und Benita Keller als zweite Kassiererin gewählt. Aufschlussreich war der Rückblick 2016/17 von Schriftführer Philipp Albicker. Der zeigte, dass die Bräunlinger Landjugend eine aktive Gruppe ist. Herausragend dabei das Gartenfest Bruggen, das durch das Engagement aller erfolgreich war. Der erste Platz beim Kreiserntedankfest in Unadingen mit dem Themenwagen "Was ist das, wofür wir danken, noch wert" freute alle Mitglieder. Es gab hohe Wertungen.

Weitere wichtige Aktionen, die auch mit zur Festigung der Landjugendgemeinschaft beitrugen, waren das Wolfshofwochenende, die Mithilfe beim Schwarzwaldmarathon, die Mitwirkung bei der Schauspielfasnet und der Kreislandjugendtag in Döggingen. "Wir haben trotz der vielen Aktivitäten eigentlich ein ruhiges Jahr hinter uns", sagte der Vorsitzende Pirmin Schey, der die gute Mithilfe der Mitglieder bei den Projekten lobte. Die Teilnahme am Kinderferienprogramm der Stadt mit dem Thema "Kleben mit Sämerein" fand viel Interesse bei den Kindern. Die sehr beliebten Gruppenabende waren geprägt von den geselligen Gruppenraumaufenthalten und Begegnungen. Hinzu kamen noch Kinobesuche, Kegelabende, Fußballspiele und Grillabende.

Neuwahlen und Ehrungen für lange Mitgliedschaft gab es bei der Versammlung der Bräunlingen Landjugend. Sabrina Albicker (erster Vorstand), Michael Schwörer (zweiter Vorstand), Marius Glunk (zehn Jahre), Patrick Dold (Kassier), Philipp Albicker (Schriftführer), Ramona Fuß (Beisitzer), Marcel Dold (Pressewart), Marleen Pfitzer (zweiter Vorstand), Jonas Glunk (fünf Jahre), Benita Keller (zweite Kassiererin), Pirmin Schey (erster Vorsitzender) und Dominik Barth (fünf Jahre).

Zurzeit hat die Landjugend 46 Mitglieder und hält fast jede Woche einen Gruppenabend ab. Die Bräunlinger Jugendlichen sind beim Kreiserntedankfest immer mit dabei.