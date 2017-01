Bräunlingen Bräunlinger Kelnhofmuseum: Die Faszination der Larven und Masken

Das Kelnhofmuseum zeigt eine neue Ausstellung zum Thema „Larven und Fastnachtsmasken der Baarstädte“. Die Narrenzunft hat an der Gestaltung mitgewirkt.

Die gestern Nachmittag mit vielen Besuchern eröffnete Larvenausstellung im Kelnhofmuseum zeigt die Vielfalt der Masken ebenso wie die oft gemeinsamen Wurzeln. Dabei wird auch die Faszination der Larven und Masken spürbar gemacht, die immer schon von dieser Art der Gesichtsverhüllung, um teilweise ungeliebte Wahrheiten auszusprechen, ausging.

Die Bräunlinger Narrenzunft hat bei Konzeption der Ausstellung „Larven und Fastnachtsmasken der Baarstädte“ sehr engagiert mitgewirkt, wofür die Kulturbeauftrage Susanne Huber-Wintermantel sehr dankte. Bei dieser Präsentation bilden die Masken der Weißnarren den Schwerpunkt. Weiter sind viele Masken aus der Zunftkammer, etliche Leihgaben der Narrenzünfte aus den Baarstädten, aber auch private Masken früherer Jahre zu sehen.

Die Faszination, die von dieser Art von Gesichtsverhüllung ausgeht, stellte die Vertreterin der Stadt Kulturrespizientin Anja Beyrle-Silano in den Mittelpunkt ihrer Begrüßungsworte. „Diese Faszination ist nicht erst ein Befinden der heutigen Zeit, sondern die Idee sein Gesicht zu verhüllen ist uralt. Masken gibt es nicht nur hierzulande in der Fasnet, sondern sie gibt es bei allen Völkern und Kulturen und auch zu allen Zeiten“, sagte die Stadträtin. Es scheine ein Urbedürfnis des Menschen zu sein, sich eine Maske aufzusetzen, sein Gesicht zu verändern und es zu verstecken. Dieses Bedürfnis werde vor allem an der Fasnet ausgelebt.

Die Vermummung der Gesichter durch Larven und Masken sei mindestens genauso alt wie die Fasnet an sich selber. Und doch hätten die Glattlarven ihren Ursprung wohl in der Commedia dell arte, die über die Alpen in den süddeutschen Raum kamen. Daran erinnerte Zunftmeister Karl-Heinz Scherzinger, der sich sehr darüber freute, dass es möglich wurde eine Maskenausstellung zu konzipieren, zu der viele Leihgeber mit beigetragen haben. Er erinnerte an die früheren Maskenschnitzer Dominik Ackermann und Manfred Merz, wobei letzterer bei der Vereinheitlichung der Bräunlinger Masken mit dabei war. „Auch die Zünfte haben immer wieder neue Gruppen gegründet, die am Althergebrachten festgehalten haben und trotzdem wurden immer wieder neue Figuren geschaffen“, sagte der Zunftmeister.

„Die heute eröffnete Ausstellung rückt ein kleines, aber für unsere Fasnetsfiguren ganz entscheidendes Detail in den Vordergrund, nämlich die Maske, Larve oder Scheme. Ohne Larve gibt es keinen Hansel und ohne Maske gibt es keine Hexe, wohl gibt es viele Anlässe Masken zu tragen“, unterstrich die Kulturbeauftragte Susanne Huber-Wintermantel gestern Nachmittag. Sie erläuterte in kurzen Worten die Bedeutung und Aussagekraft der Masken und Schemen, wobei dabei die Commedia dell arte, das italienische Straßentheater skurril und ironisch wichtige Impulse gab. Seine Späße und der subversive Charakter der Figuren seien schon immer ein Ventil für die Emotionen der Zuschauer und passten sehr gut in die Reglementierungen der früheren Jahrhunderte gewesen.

Natürlich war im Kelnhofmuseum gestern auch der Narrenmarsch zu hören, gespielt vom Trio „Lepoldstäli“.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist bis zum Sonntag, 5. März, jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Kelnhofmuseum zu sehen. Führungen und gesonderte Öffnungszeiten für Gruppen sind nach Absprache am 5. Februar und 5. März möglich. Rückfragen und Absprachen beim Tourismusamt Bräunlingen unter 0771/603172.