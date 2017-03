Bräunlingen Bräunlinger Angelverein ist auch weiterhin Gewässerpächter

Der Pachtvertrag läuft für die nächsten zwölf Jahre. Dies wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen. Und auch weitere Entscheidungen wurden im Rat gefällt.

Bräunlingen (dm) Auch für die kommenden zwölf Jahre ist der Angelsportverein (ASV) Pächter für die Fischgewässer Kirnbergsee, die Breg sowie den Bränd- und Bruderbach. Für 5000 Euro jährlich (bisher 4500 Euro) übernehmen die Bräunlinger Angler auch die fischereigesetzlichen Verpflichtungen, darunter Pflege und Bewirtschaftung. Es habe sich früher gezeigt, dass die Vergabe an einen Verein besser als die Vergabe an Privatleute sei, meinte Bürgermeister Jürgen Guse in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Auch die Ratsmitglieder Otto Brugger und Lorenz Neininger lobten den Einsatz des ASV für die Fischgewässer. "Das ist eine gute Sache und der richtige Weg, die Vergabe an den ASV zu geben", sagte Brugger, ehe die einstimmige Genehmigung des Rats folgte. Der ASV gibt Jahreserlaubnisscheine und Tageserlaubnisscheine, auch für Touristen, aus.

Dass die Zustimmung des Gemeinderates zu einigen Anpassungen des Gesellschaftervertrages der Energieversorgung Südbaar, bei denen es um die Besetzung des zwölfköpfigen Aufsichtsrates ging, nur Formsache war, zeigte die Abstimmung ohne Gegenstimme. Der Personalausschuss schlägt das Zielgehalt des Geschäftsführers vor. Gesellschafter mit beschränkter Haftung sind der Energiedienst (40 Prozent) sowie die Städte Blumberg, Bräunlingen und Hüfingen mit je 20 Prozent. Sie haften nur in der Höhe ihrer Einlagen.

Der Haushalt 2017 und auch die Kreditaufnahmen wurden vom Landratsamt mit einigen Bemerkungen genehmigt. Die Gerüstbaukosten für die Sanierung des Mühlentores liegen mit knapp 60 000 Euro rund fünf Prozent über der Kostenberechnung. Die freihändige Vergabe habe nach Aufhebung der Ausschreibung ein günstiges Ergebnis gebracht, war am Ratstisch zu hören.

"Warum ist der Platz vor der Stadthalle zum Parken nicht freigegeben" fragte gegen Ende dann Peter Ebnet. Er könnte sich vorstellen, dass dort versenkbare Poller Parkmöglichkeiten je nach Bedarf schaffen könnten.