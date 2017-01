Bräunlingen Bräunlingen will Bierpfad noch 2017 eröffnen

Die Stadt verspricht sich einen höheren Freizeitwert von dem neuen Angebot. Es geht ums Reinheitsgebot, Hintergrundwissen zum Bierbrauen und das Bier im alten Rom.

Der Bierpfad Bräunlingen soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Neben den Mountain-Bike-Strecken in Unterbränd und in Bräunlingen am Eichölzle steht das neu konzipierte und gestaltete Angebot an der Spitze der touristischen Projekte 2017.

Der neue Bierpfad steht in der langen Tradition des Bierbrauens in Bräunlingen. In früheren Jahren sorgten vier Brauereien für den notwendigen Bedarf an Gerstensaft. Der neue, 7,5 Kilometer lange Bierpfadrundweg auf der Strecke des ehemaligen Schosenhofrundweges, soll mit vielen Hinweisschildern, Infotafeln und Erläuterungen das Thema in einer natürlichen Umgebung näher bringen.

Vergangenes Jahr wurde eine aussagekräftige und bierspezifische Konzeption erstellt, die als Grundlage für die Umsetzung in 2017 dient. Anhand von acht über die gesamte Strecke verteilten Stationen rund um das Thema Bier, wird viel über den Gerstensaft und seine Entstehung, sowie geschichtliche Hintergründe informiert.

Die Infostationen beschäftigen sich mit dem Reinheitsgebot an einem Platz mit Kettensägekunst, dem Bier im alten Rom an der Badruine, der Gerste als eine Grundsubstanz des Bieres an einer Aussichtsplattform. Weitere Informationen gelten der Hefe, dem Hopfen und der Aussicht mit Wegweisern zu Bierzielen. Im Bereich der Badruine geht es um "Das Bier im alten Rom und um das Wasser bei den Brunnen". Auch das Glas mit den Erlebniselementen "Glastypen" wird thematisiert.

Der neue Biererlebnispfad soll zur integrierten und touristischen Weiterentwicklung in Bräunlingen mit beitragen und die Besucher gut über ausgeschilderten Wanderwegen führen. Der Erholungs- und Freizeitwert soll gesteigert werden. Wie schon beim Heckenlehrpfad, auf dem jedem Besucher ein touristisches Erlebnis in der Natur angeboten wird.

Das ist der Grundgedanke für das Vorhaben. "Wir wollen nicht nur unseren Gästen mit Hilfe von verschiedenen Stationen das Produkt und die Herstellung des Bieres näher bringen und dabei die guten Umgebungsmöglichkeiten mit einbeziehen", sagt die Tourismusamtsleiterin Anna Herdner. Das neue touristische Projekt wird vom Naturpark Südschwarzwald unterstützt.

Leitlinien

Die Aufgabe und das Ziel des Naturparkes Südschwarzwald ist es, die Strukturen im Südschwarzwald zu schützen und gleichzeitig sinnvoll weiter zu entwickeln. Dabei ist eine nachhaltige Entwicklung wichtig. Darüber gibt es in vielen ökonomischen und ökologischen Bereichen Leitlinien.