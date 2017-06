Bräunlingen Böhe bringt Hilfe für Flüchtlingsdorf

Ehemaliger Lehrer besucht erneut Nord-IndienBräunlinger verbringt Zeit im buddhistischen Kloster

Bräunlingen – Und dann hat das Fernweh den ehemaligen Lehrer aus Bräunlingen, Wolfgang Böhe, doch wieder gepackt. Zum vierten Mal jettete er nun in den Norden Indiens. Zum wiederholten Mal besuchte er das SOS-Flüchtlingsdorf in Dharamsala im Distrikt Tangra. Grund der Reise war es, neuerlich die gesammelten Spenden direkt ins Dorf zu bringen, in dem mehr als 1000 tibetische Flüchtlingskinder leben. Allerdings war es auch ein Wiedersehen der Patenkinder, einmal das von Wolfgang Böhe und das von Tochter Melanie.

Aufgrund der Besetzung Tibets durch China existiert die tibetische Kultur so gut wie nicht mehr. Tausende Klöster wurden zerstört, Supermärkte, Discos und Spielbuden prägen heute das Bild in Tibet. Alkoholismus ist bei den Männern weit verbreitet, dadurch sehen viele Familien keine andere Möglichkeit, als ihre Kinder mit Fluchthelfern über den Himalaya ins Flüchtlingsdorf zu schicken, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen.

"Viele der Kinder sehen ihre Eltern nie wieder, zudem ist die Flucht sehr gefährlich, die oft mit dem Tod endet", weiß Böhe. Bei seinen vergangenen beiden Besuchen betätigte sich Böhe, der inzwischen als vollständiger Dorfbewohner akzeptiert und sehr beliebt ist, nicht nur als Spendenüberbringer, sondern unterrichtete auch an den Schulen. Englisch ist die gängigste Sprache, er jedoch war auch für den Smalltalk in deutscher Sprache zuständig. In seinen sieben Wochen, in denen er nun jedoch in Dharamsala war, hatte er etwas andere Intensionen. "Sicherlich engagierte ich mich in gewohnter Weise im Flüchtlingsdorf, doch bin ich auch sehr vom Buddhismus angetan, sodass ich dieses Mal drei Wochen in einem abgelegenen buddhistischen Kloster verbracht habe", so der ehemalige Lehrer.

Unter 30 Mönchen zwischen 10 bis 70 Jahren war der Tagesablauf streng geregelt. Morgens sechs Uhr aufstehen, Tempelgebet, Unterricht in Meditation, Yoga, Geschichte des Buddhismus. Am Nachmittag ging es weiter mit der Lehre in Sprachen, Mathematik, Kunst und Kultur. Abends Gebetsgesänge und Mantras. Getragen hat man nur rot-gelbe Mönchsroben, niemand hatte Privatkleider an. "Das war eine tolle Erfahrung, und ich habe viele aufgeschlossene, interessante und gesprächsbereite Menschen kennen gelernt". Auch bei seinem neuerlichen Besuch im Flüchtlingsdorf konnte Böhe dringend benötigte Utensilien mit nach Indien nehmen. "Es ging zwar zu Lasten meines Freigepäcks", lacht Böhe. Er freute sich aber, wie dankbar ein Laminiergerät und eine Papierschneidemaschine in Empfang genommen wurde. Die Kinder freuten sich über ihren "altbekannten" Bräunlinger aus good old Germany, und so unternahm er drei Ausflüge mit den Flüchtlingskindern.

Einmal ging es ins Freibad, wobei alle Nichtschwimmer waren, doch Böhe besorgte Schwimmringe und die anfänglich etwas verunsicherten Kindern hatten bald Badespaß pur. Einen Heidenspaß hatten die Kinder beim Besuch eines Wasserfalls. Eine tolle Abwechslung im Alltag der Kinder wurde eine dreistündige Bummelzugfahrt durch das Hinterland. "Es waren vier Kinder dabei, die noch nie in ihrem Leben Zug gefahren sind, und somit ein unvergessliches Erlebnis hatten". Mit 24 Kindergartenkindern ging es dann noch zum Pizzaessen.

"Was für uns zum normalen Alltag gehört, ist für diese Kinder etwas ganz Besonderes." Weiter wurden noch durch Spendengelder, die bei Wolfgang Böhe eingingen, finanzielle Mittel für ein neues Keyboard zur Verfügung gestellt, zudem konnten Sitzgelegenheiten vor der Bibliothek realisiert werden, die sich einer intensiven Nutzung erfreuen. Schon heute darf man sich auf einen Vortrag mit eindrucksvollen Bildern freuen. "Und auch der schon nächste Trip nach Indien ist in Planung", so Böhe.

