Bräunlingen Blitzbesuch in Bannewitz

Bürgermeister und Hauptamtsleiter in der Partnerstadt

Bräunlingen – Eine Kurzreise unternahmen Bürgermeister Jürgen Guse und Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche in die sächsische Partnergemeinde Bannewitz zum Besuch bei Bürgermeister Christoph Fröse. Bürgermeister Fröse und Hauptamtsleiter Heiko Wersig nutzten die Gelegenheit zum kommunalen Gedankenaustausch und zeigten den Kollegen den Fortschritt beim Kita-Neubau (115 Plätze) vom freien Träger der Thüringer Sozialakademie bei einer Baustellenbesichtigung. Anschließend ging es in die kommunale Kindertageseinrichtung nach Possendorf auf den Bahnhof. Im Gasthof Börnchen wurden die Baupläne zum Fachkabinettsanbau an der Grund- und Oberschule Bannewitz sowie die Planungen zur Dreifeld-Sporthallehalle vorgestellt. Danach erfolgten die Absprachen mit den Vorsitzenden des Kunstkreis Bannewitz sowie der Poisentaler Blasmusikanten zur Ausstellung anlässlich des 50. Jubiläums des Kunstkreises Bannewitz im Bräunlinger Kelnhof-Museum am ersten Mai-Wochenende.