Bräunlingen Biker sind wieder unterwegs

Die Unterbränder Biker in ihren grünen Trikots sind wieder unterwegs. Noch nie starteten so viele Teilnehmer beim Saisonauftakt der Männer. 22 Fahrradbegeisterte schwärmten in verschiedene Richtungen aus. Die schnellste Gruppe fuhr ihre erste Runde 2017 mit 34 Kilometern über Döggingen, Mundelfingen, Hausen vor Wald und Hüfingen, während die zweite Gruppe ins Bregtal radelte. Mistelbrunn und Wolterdingen waren Stationen auf 26 Kilometern. Die dritte Gruppe besichtigte die Burg Dellingen und fuhr 23 Kilometer über Bräunlingen und Hubertshofen zurück an den Kirnbergsee. Treffpunkt ist ab sofort jeden Dienstag um 18.30 Uhr gegenüber der Baustelle des Gemeindehauses. Bild: Christina Rademacher