Bräunlingen Betriebe sollen Gesundheit besser fördern  Initiative lädt zu Forum in Bräunlingen ein

Die „Initiative Kerngesunde Unternehmen“ trifft sich bei der Firma Straub Verpackungen in Bräunlingen. Es ist bereits das zweite Forum dieser Art in der Region.

Das Forum am Mittwoch, 19. Juli, um 8.45 Uhr findet direkt bei Straub-Verpackungen in der Donaueschinger Straße 2 statt. Thema ist die betriebliche Gesundheitsförderung in den Firmen unserer Region. Angesprochen werden Mitarbeiter, die sich mit dem Thema der betrieblichen Gesundheitsförderung befassen. Gegründet wurde diese Initiative mit dem Ziel einer nachhaltigen Umsetzung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Best Practice-Konzepte werden vorgestellt und der gegenseitige Austausch zur Optimierung bestehender Modelle genutzt. Die mittlerweile zweite Auflage des Forums ist für alle Verantwortlichen des betrieblichen Gesundheitsmanagements in Firmen der Region offen und kostenlos. Die Initiativen-Gründerinnen Sonja Kimmich von der Schwenninger Krankenkasse und Petra Mommert-Jauch von der Gesellschaft für Vitalökonomie moderieren, modellieren und unterstützen mit Ihrer Expertise und Erfahrung.

"Mit dem Installieren eines unabhängigen Forums wird den Akteuren im betrieblichen Gesundheitsmanagement der Betriebe in der Region die Möglichkeit gegeben Stärken/Schwächen/Hindernisse und so weiter bei der Implementierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements mit den Initiative-Gründern zusammen zu explorieren und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten", heißt es in der Pressemitteilung. Forumsmitglieder können zudem über die Website in Kontakt kommen und sich austauschen.

Anmeldungen zum Forum sind noch bis Montag, 17. Juli, per E-Mail möglich: info @­ initiative-kerngesunde-unternehmen.de