Bräunlingen Benefizkonzert für Stadtkirche in Bräunlingen

Der Klarinettenchor der Deutschen Klarinetten-Gesellschaft ist zu Gast in Bräunlingen.

Zum ersten Mal trifft sich der Klarinettenchor der Deutschen Klarinetten-Gesellschaft in Bräunlingen, um von freitags bis sonntags zu proben und zu musizieren. Die Workshops unter der Leitung von Christof Hilger – Klarinettist, Dirigent und Dozent an der Düsseldorfer Musikhochschule – finden zweimal jährlich statt, jedes Mal in einer anderen Stadt. So lernen die regelmäßigen Teilnehmer mit der Zeit alle schönen Seiten Deutschlands kennen. Alle neuen Teilnehmer, die auch jeweils aus der gastgebenden Region eingeladen sind, bekommen die Möglichkeit, etwas zu tun, was ihnen die heimische Musikschule oder der heimische Musikverein nicht bieten kann: Das Musizieren in einem Orchester aus lauter Klarinetten, von der ganz hohen Es-Klarinette über die lyrische B-Klarinette und das Bassetthorn, die Alt- und Bassklarinette bis hinunter zur sonoren Kontraalt- und Kontrabass-Klarinette. Mit dem Tonumfang beinahe eines Klavieres kann diese große Klarinettenfamilie einen außergewöhnlichen Klangreichtum vom Sinfonieorchester bis zur Kirchenorgel entfalten.

In diesem Jahr wird der Klarinettenchor der Deutschen Klarinetten-Gesellschaft, ja zum ersten Mal ein Klarinettenchor überhaupt, in einem Konzert zu hören sein: In der Stadtkirche Bräunlingen am Sonntag, 2. April, um 11.30 Uhr, nach dem Sonntagsgottesdienst. Das etwa 40-köpfige Ensemble spielt Werke von Barock bis zu moderner Unterhaltung, etwa den Walzer aus der Jazzsuite von Schostakowitsch oder Tänze aus der Suite von Jean Michel Santer. Aber auch Musik aus der Klassik wird zu hören sein.

Über das Konzert des Klarinettenchores im hohen Norden der Bundesrepublik schreibt die Eckernförder Zeitung: „Im Anschluss an das Konzert gab es nicht endenden Beifall von einem positiv überraschten, schwer beeindruckten Publikum, das gelernt hat, dass ein Klarinettenchor auf diesem Niveau einem Symphonieorchester leicht das Wasser reicht und perfekt im Klang zu harmonieren vermag.“



Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden kommen der Innenrenovation der Stadtkirche zugute.