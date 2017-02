Bräunlingen Beim Sturm gingen die Lichter aus

Sturmtief Thomas lässt Bäume umstürzen und sorgt für Stromausfälle auf der Baar

Gestern fegte der Sturm Thomas über die Region und ließ mehrere Bäume in Freileitungen des Mittelspannungsnetzes der ED Netze GmbH stürzen. Schon am Nachmittag hatten Sturmböen einen Baum gefällt. Wie die Energiedienste AG mitteilt, fiel dieser in eine Freileitung und sorgte für einen 51-minütigen Stromausfall im Bereich Bräunlingen und Waldhausen. In Hinterzarten war es ebenfalls ein umgestürzter Baum, der einen Stromausfall zur Folge hatte.

Gegen 19.29 Uhr fiel in Teilen von Waldhausen und Dittishausen der Strom aus. Hier war ebenfalls ein Baum in eine 20-Kilovolt-Freileitung gefallen. Der Bereitschaftsdienst von ED Netze war vor Ort und kümmerte sich umgehend darum, die Stromversorgung wiederherzustellen sowie die Schäden an den Stromleitungen zu beheben. Nach knapp zwei Stunden war die Störung behoben.

Durch aktives Umschalten der Netzleitstelle in Rheinfelden waren trotz der Sturmschäden viele Kunden innerhalb kurzer Zeit wieder am Netz.