Donaueschingen Beim Motocross am Bregring geht's ab durch den Matsch

Beim Motocross am Bregring geht's ab durch den Matsch

Das Rodeo hat ausgedient: Der Bräunlinger Motorsportclub modelliert den Bregring für ein Spektakel beim Rennwochenende – Motocross soll Fahrer und Zuschauer anlocken.

Neue Wege geht der Motorsportclub MSC Bräunlingen beim Rennwochenende im Otto Würth Stadion. Hauptaugenmerk wird am 8. und 9. Juli auf dem Bregring auf die Moto Cross Fahrer gelegt. Das Bregring-Rodeo gibt es nicht mehr. Die Hindernisse hatten sich als zu anspruchsvoll erwiesen. "Außerdem bekommen wir bei einen Motocross-Rennen an die hundert Fahrer, beim Bregring-Rodeo waren es nur an die 80", sagt Vorsitzender Martin Schöndienst.

Der Samstag steht zunächst im Zeichen der Jugend. Hier macht der MX Jugendcup Station. Der MX-Jugendcup wird als offener Cup des jeweiligen Vereins ausgetragen, und soll den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, auch mit Jugendlichen aus anderen Vereinen gemeinsam zu fahren. Von den Nachwuchsfahrer des MSC Bräunlingen betrieben inzwischen über 15 den Motocross Sport.

Am Sonntag wird ein Motocross Rennen in verschiedenen Klassen ausgefahren. Auf den Streckendesigner Hartmut Werner wartet somit jede Menge Arbeit. Er muss eine Motocross taugliche Strecke auf den Bregring modellieren. Mit Bagger, Laster und Co. wird im großen Maßstab Erde bewegt. Nach dem Rennwochenende muss alles wieder rückgebaut werden.

"Aber all das ist es uns wert", sagt Schöndienst. "Wir wollen an beiden Tagen auch unseren Fahrern die Gelegenheit geben, sich vor heimischer Kulisse zu präsentieren. In den vergangenen Jahren trauten sich viele Fahrer – teils noch Einsteiger – nicht auf den schweren Kurs mit Baumstämmen, schweren LKW-Reifen und sehr anspruchsvollen Rampen."

Nicht fehlen darf die Matschgaudi am Samstagabend, die zu einem wahren Publikumsmagnet geworden ist. Es gilt eine mit Wasser und Schlamm gefüllte Grube zu durchfahren. Mit moderaten Eintrittspreisen (Samstag: drei Euro, Sonntag: vier Euro, Kombiticket: fünf Euro) sollen wieder mehr Zuschauer an die Strecke gelockt werden.