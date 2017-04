Bräunlingen Beim Bräunlinger Männergesangsvereins herrscht gute Stimmung

Harmonie herrscht nicht nur in den Klängen, sondern auch im Vereinsleben des Bräunlinger Männergesangvereins

"Unser Vereinsjahr 2016 war wieder voller Höhepunkten, wobei die vielen Auftritte viel mit zur Kameradschaftspflege beitrugen", skizzierte Vorsitzender Bernhard Hauser das aktive Vereinsleben des Männergesangvereins (MGV). Hauser lobte die gute harmonische Zusammenarbeit, zu der auch die Dirigenten Christa Blenkle und Matthias Listmann beitrugen. "Ich fühle mich hier in Bräunlingen beim MGV sehr wohl und wurde gut aufgenommen. Beim MGV wird Gemeinschaft gelebt, sagte Listman, der nach dem Tod des bisherigen Dirigenten Konrad Merz kurzfristig die Chorleitung übernommen hatte.

Auch Bürgermeister Guse hob die gute Kameradschaft beim MGV hervor, was sich in den drei Faktoren guter Gemeinschaftsgeist, musikalische Qualität und Organisationsrahmen des Vorstandes besonders zeige. Finanziell hat der MGV keine Probleme. Für 25 Jahre beim MGV erhielt Edeltraud Vogt die Ehrennadel. Als Neumitglieder wurden aufgenommen: Rita und Wim Fredrix, Julius Botos und Andreas Goldberg. Beste Teilnehmer an Proben und Auftritten waren Paul Friedrich (70) und Manfred Ziegler (69). Beim Frauenchor ragte Gertrud Merz mit 44 Teilnahmen vor Monika Zirlewagen (43) heraus. Helmut Skatulla bleibt Notenwart und Karl Frey Beirat im zweiten Bass. Gerhard Straub wurde für Bernhard Vogt als Tenorbeisitzer gewählt. Auch eine Homepage soll erstellt werden.