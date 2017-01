Bräunlingen Bauarbeiten beschäftigen weiter die Bräunlinger Pfarrgemeinde

Die Sanierung der Stadtkirche war und ist eine große Aufgabe, 2017 geht es dem Holzwurm in St. Remigius an den Kragen

Bräunlingen – Die Innensanierung der Bräunlinger Stadtkirche war das prägende Thema der Pfarrgemeinde im vergangenen Jahr. Daran kamen im Jahresabschlussgottesdienst keine Zweifel auf.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Lothar Rosenstiel skizzierte in seinem Bericht ein reges Kirchenjahr, das von Vielfalt geprägt war. Er lobte aus Sicht des Vorsitzenden die Zusammenarbeit zwischen dem Pfarrgemeinderat, den Gemeindeteams, den politischen Verwaltungen und den Seelsorgern. Als Beispiele nannte er die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2016/2017 oder das Erstellen des neuen Pfarrblattes, in dem es gelang, die Gottesdienste und Veranstaltungen aller Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit unterzubringen. Rosenstiel dankte allen Beteiligen, die es trotz geschlossener Stadtkirche ermöglichten, die Kirchenfeste, Taufen, Kommunion und Firmung in den Pfarrgemeinden von Bräunlingen vorzunehmen. Paradebeispiele sind die Firmung mit Weihbischof Bernd Uhl oder die Feier der Osternacht in der Dögginger Pfarrkirche St. Mauritius.

Die Gesamtkosten für die Innensanierung der Stadtkirche bezifferte Rosenstiel auf zwei Millionen Euro. Er wies darauf hin, dass es Ziel ist, die Innenarbeiten mit der Orgelsanierung und der Sanierung des Hauptportals und der vier Seiteneingänge spätestens bis Herbst 2017 abzuschließen. Er dankte den Gönnern und Spendern für ihr bisheriges Engagement und allen, die sich auch in Zukunft zum Wohl der Kirchengemeinde engagieren. Parallel zu den Sanierungen in der Stadtkirche begann die Sanierung des Glockenstuhls in der St. Remigiuskirche. Für 2017 ist dort eine professionelle Holzwurmbekämpfung vorgesehen.

Die Pfarrgemeinderätinnen Sylvia Fürst und Simone Burgert skizzierten in ihrer Funktion als Sprecherinnen die Aktionen des Gemeindeteams. Sie lobten die Aktivitäten der Kantore,i die dank dem Engagement von Kantor Frank Rieger auch 2016 aktiv war. Sie berichtete von erfolgreichen Kirchenfesten in Bräunlingen, Bruggen, Waldhauen und Unterbränd. Ereignisreich verlief das Sommerzeltlager. Ein Spendenlauf und der vom Lions-Club organisierte Konzertauftritt der Stadtmusik Geisingen füllten unerwartet den Spendentopf. Weitere Aktionen waren das Frühstück im Gemeindehaus oder die Gottesdienste mit musikalischer Unterstützung.

Das Gemeindeleben

Im Jahr 2016 verzeichnete die Pfarrgemeinde Bräunlingen 26 Taufen, neun Trauungen und 33 Bestattungen. Insgesamt gab es 48 Kirchenausttitte und drei Wiedereintritte. 25 Kinder empfingen das Sakrament der Erstkommunion. Während der Zeit der Innenrenovierung der Stadtkirche tagte der Bauausschuss in 19 Sitzungen und bot wegen der großen Nachfrage 40 öffentliche Baustellenführungen an. (bom)