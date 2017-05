Baar B 31-Sanierung kurvt auf die Zielgerade

Die Arbeiten auf der B 31 zwischen Hüfingen und Döggingen nähern sich dem Ende: Am Montag beginnt der letzte Abschnitt

Bei der Sanierung der B 31 zwischen Hüfingen und Döggingen beginnt nun das vierte und damit letzte Kapitel: Das Regierungspräsidium Freiburg wird nach aktueller Planung ab kommendem Montag, 29. Mai, den noch zu renovierenden Bereich zwischen der bestehenden Mittelstreifenüberfahrt nach der Ausfahrt Döggingen und dem östlichen Tunnelportal in Richtung Freiburg in Angriff nehmen.

Das betreffende Stück, auf dem ebenfalls der Oberflächenbelag der Fahrbahnen erneuert werden wird, ist 300 Meter lang und liegt zwischen der Ausfahrt Döggingen und der Osteinfahrt des Tunnels. Die Arbeiten dort sollen etwa eine Woche andauern.

Die Umleitung in Fahrtrichtung Freiburg erfolgt über die Ausfahrt bei Döggingen über die Straße nach Unadingen zurück auf die B 31. Der Belagseinbau ist witterungsabhängig, weshalb wiederum kurzfristig zeitliche Verzögerungen auftreten könnten.

Mit dem nun in Angriff genommenen finalen Abschnitt enden die Belagssanierungsarbeiten, die unmittelbar nach Ostern begonnen worden waren. Nötig war die Erneuerung der jahrzehntealten Fahrbahnoberfläche geworden, weil dort bereits seit geraumer Zeit Schäden am Asphalt bestanden hatten. Nach der Sanierung wird der Verkehr nun in beiden Richtungen ruhig, leise und sicher dem Ziel entgegenrollen.