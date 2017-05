Weil sie einen anderen Verkehrsteilnehmer übersehen hatte, ist eine 48-Jährige auf dessen Auto aufgefahren.

Bei einem Unfall am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, im Kreisverkehr Kirchstraße und Dögginger Straße, entstand an den beiden beteiligten Autos Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Eine 48-jährige Frau übersah einen Mercedes der C-Klasse. In der Folge kam es Polizeiangaben zufolge zum Zusammenstoß. Beide Fahrer blieben dabei unverletzt.