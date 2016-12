Bräunlingen Autofahrer zerstören Bräunlinger Fußballplatz

Unsinniges Driften zerstört Oberfläche des Pauli-Wäldle-Platzes. FC-Vorsitzender Patrick Gemeinder und die Stadt sind verärgert.

Bräunlingen (dm/gvo) Der FC-Vorsitzende Patrick Gemeinder ist stinksauer. Und auch im Rathaus ist man verärgert über den Schaden, den Unbekannte zu ihrem Vergnügen auf dem Sportplatz Pauli-Wäldle angerichtet haben. Auf über 1500 Euro wird der Schaden von Sebastian Pfaff, dem stellvertretenden Hauptamtsleiter, beziffert. Und dem FC Bräunlingen wurde durch das unbedachte Tun der Trainingsplatz über die Wintermonate genommen.

"Am Mittwoch, 7. Dezember, und am darauf folgenden Wochenende haben Zeugen zwei Autofahrer beobachtet, die auf dem Sandplatz im Wald oberhalb Bräunlingens Driftversuche mit ihren BMWs unternommen haben", schildert Pfaff den Vorfall. Durch das schnelle Kreisfahren wurde der Sand nicht nur oberflächlich weggeschoben. An einigen Stellen tritt der steinige Untergrund zutage. Mit bloßem Abziehen der Oberfläche dürfte sich die Sache nicht erledigt haben, weshalb das Rathaus den angerichteten Schaden recht hoch beziffert.

Und da eine Reparatur des stadteigenen Platzes beim derzeitigen Frost kaum möglich ist, schätzt der FC-Vorsitzende Patrick Gemeinder, dass seine Fußballteams bis zum Frühjahr nur noch Lauftraining abseits des mit Verwerfungen übersäten Platzes machen können oder auf auswärtige Plätze ausweichen müssen. "Das ist für uns mit zusätzlichen Kosten verbunden." Bei gewöhnlichem Trainingsbetrieb werde der Platz ständig gebraucht bei aktuell 17 Mannschaften. "Eine Vorbereitung auf die Rückrunde ist uns auf diesem Platz nicht möglich. Auch für Heimspiele fällt uns der Platz vorerst weg. Da entgehen dem Verein weitere Einnahmen", sagt Gemeinder.

Die Polizei sei informiert, dennoch, so Sebastian Pfaff, hoffe man, dass sich die beiden BMW-Fahrer bei der Stadt freiwillig melden, dann könne von einer Anzeige abgesehen werden. Pfaff hofft auch auf weitere Zeugen, die eventuell bei ihren Spaziergängen das unsinnige Tun der beiden Autofahrer beobachtet haben, das auf diesem versteckt im Wald gelegenen Fußballplatz nicht zum ersten Mal beobachtet wurde.