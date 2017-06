Bräunlingen Anzeigen drohen  Dreiste Badegäste am Kirnbergsee parken im Biotop

Dreiste Autofahrer nutzen die Wiese am Campingplatz am Kirnbergsee als Parkplatz. Die hat aber eigentlich einen ganz anderen Zweck.

Bei schönem Wetter zieht es alle an die Seen. Und am besten gleich ins Wasser und dabei möglichst keinen Meter laufen. So wie jetzt auch wieder am Kirnbergsee. Der erste Besucher fand mit seinem Auto ein Schlupfloch zu einer Wiese am Campingplatz gegenüber dem Strandcafé. Weitere folgten und in Nu war die Wiese zugeparkt. Da nützte auch das Veto von Platzwart Volker Uhlmann nichts, der irgendwann verärgert aufgeben musste.

Was viele nicht wissen, ist dass diese Wiese bei der Campingplatzerweiterung zugekauft und als Ausgleichsfläche ausgewiesen wurde. Ein Biotop. Und da darf unter keinen Umständen geparkt werden. Ärgerlich ist, dass in diesem Bereich jetzt deutliche Fahrspuren zu sehen sind, von möglichen Ölverlusten der Autos ganz abgesehen.

Das Schlupfloch auf die Wiese ist inzwischen deutlich sichtbar abgesperrt. Wer künftig trotzdem dort parkt, muss mit einer Anzeige rechnen.

Allerdings ist diese Geschichte auch ein Sinnbild für die Parkplatzsituation am See. Dieser ist an schönen Tagen vor allem am Wochenende ein beliebtes Ausflugsziel und wird immer mehr frequentiert. An solchen Boom-Tagen reichen die offiziellen Parkplätze auf beiden Seeseiten bei weitem nicht mehr aus. Es besteht Handlungsbedarf.