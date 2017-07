Bräunlingen Alte Rose überzeugt Petra Andreotti

Mein Garten und ich: Der Garten war zuerst eine ungewollte Zugabe zum Eigenheim, jetzt blühen dort 250 Rosen aller Farben und Arten.

Baar – "Je schöner ein Garten ist, desto mehr schöne Plätze für Rosen ergeben sich von selbst". Dieses Gartenzitat von Karl Foerster behauptet sich auch im Garten von Petra Andreotti in Bräunlingen.

Vor sieben Jahren erfüllte sich der Wunsch der Familie Andreotti nach einem Eigenheim in der Reichenauer Straße, doch der dazugehörige Garten war für Petra Andreotti zuerst eine ungewollte Zugabe. "Ich hatte mit der Grünfläche ums Haus erst mal gar nichts vor und wollte eigentlich eine Folie übers Erdreich legen und Steine drauf drapieren", sagt die heutige Rosenliebhaberin.

Dass es dann ganz anders kam, verdankt Petra Andreotti einer einzigen alten Rose, die im Hof seit vielen Jahren verwurzelt war. "Wir wollten sie unbedingt dort weg haben, aber diese stolze dunkelrote Rose hat sich von uns nicht unterkriegen lassen. Sie hat ihren Drang zu Weiterleben immer wieder neu in Trieben zum Ausdruck gebracht", erzählt Petra Andreotti, die diesen starken Lebenswillen irgendwann akzeptierte. Wie eine bunte Insel ragt sie aus dem gepflasterten Hof heraus und dankt ihre Anerkennung seither mit einer üppigen und überschwänglichen roten Blütenpracht vom Frühjahr bis zum ersten Frost.

"Ab dem Moment hat mein Umdenken statt gefunden. Beeindruckt von diesem Willen zum Wachsen und Blühen habe ich vorsichtig meine erste eigene Rose gepflanzt", erinnert sich Petra Androtti an den Beginn ihrer Leidenschaft für die stacheligen Schönheiten in allen Formen und Farben. Jedes Jahr wollte sie nun eine Rose im Garten pflanzen, doch die Vielfalt und Schönheit dieser Blumen ließ sie nicht mehr los und es ging wesentlich schneller voran. Sie besorgte sich Fachliteratur, Gartenzeitschriften und informierte sich im Internet. Das war auch das richtige Medium für sie, um an ganze bestimmte historische und moderne Rosen zu gelangen. Petra Andreotti schreckte vor nichts zurück und bestellte im Internet fleißig allerlei Rosen aus Italien, Frankreich, Polen, Dänemark und England. Sie vernetzte sich mit einer Rosengruppe im Facebook Portal und besuchte allein oder mit anderen Gleichgesinnten Rosengärten und andere Schaugärten und tauscht bis zum heutigen Tage nicht nur wichtige Garteninfos, sondern auch Rosen aus. Mittlerweile blühen in ihrem Garten an die 250 Rosen in allen Farben und Schattierungen, die sie selbstverständlich alle mit Namen ihren Eigenheiten kennt. Eine jede hat ihren Platz gefunden, ob Rambler-, Edel-, Strauch- oder Beetrose. Erstaunlich wie gut Petra Andreotti jede einzelne Rose kennt, fast so als wären es alle ihre Kinder. Und sie hat sich in den vergangenen Jahren ein beachtliches Fachwissen angeeignet. "In den vergangenen zwei Jahren habe ich 170 Rosen in meinen Garten gesetzt".

Egal wohin der Blick im Garten rund ums Haus gleitet, er trifft immer auf ganz unterschiedlich blühende Rosen. Eine jede ist eine Schönheit für sich. Ob im Topf, in der Wanne, auf der Terrasse oder im Freiland, den Rosen geht es im Garten von Petra Andreotti richtig gut. Denn sie verwendet keinerlei Chemie in ihrem Garten, selbst mit Naturdünger geht sie sehr behutsam um. "Die Vögel, Insekten, Schmetterlinge und andere Tiere. die uns besuchen, sind mir wichtiger als Dünger", gibt sie offen zu.

Dabei liebt sie vor allem die nostalgischen und historischen Rosen, aber genauso ist sie an allen Neuzüchtungen interessiert, egal woher und von wem. Neben der Arbeit im Garten kann sie ihn aber auch genießen. Das schafft nicht jeder Gärtner. Im Laufe der Jahr hat sie sich verschiedene Sonnenplätze unter den Rosen eingerichtet, an denen sie Platz nimmt und eine Pause einlegt. Und steht dann in der Hochsaison jede Woche ein Strauß voller Rosen auf dem Tisch? "Nein ich schneide keine Rosenblüten ab, außer wenn sie verblüht sind. Ich schaue sie lieber im Garten an als in der Vase."

Der Gartentipp

Ich kann nur sagen, dass ich vor der Schere nicht zurückschrecke. Die meisten Gärtner haben Angst zu schneiden. Das ist bei mir anders. Beetrosen und Strauchrosen werden ohne Rücksicht auf Verluste im März, wenn die Forsythie blüht, auf 20 bis 30 Zentimeter zurück geschnitten. Das hält die Rose jung und gesund.

Dazu kommt mein Sud aus Ackerschachtelhalm. 250 Gramm getrockneten Ackerschachtelhalm aus der Apotheke koche ich in 1,5 Litern Wasser auf. Lass es 24 Stunden ziehen und seihe es dann ab. Dann wird es im Verhältnis 1:10 mit Wasser gemischt. Damit kann man die Rose düngen und auch besprühen. Der Sud wird vorbeugend gegen Rosenrost und Sternrußtau verwendet. (gal)