Bräunlingen Abschied mit Ansage beim Skiclub Bräunlingen

Andreas Schreiber hat sein Ziel erreicht, die Mitgliedszahl deutlich zu steigern

Bräunlingen (bom). Das letzte Jahr von Andreas Schreiber nach bislang 13 Jahren als Vorsitzender des Skiclubs steht bevor. Sein Amt würde er jedenfalls gerne in jüngere Hände übergeben, nachdem er einst seinen Abschied beim Durchbrechen der "magischen Zahl" von 300 Mitgliedern angekündigt hatte.

Unmittelbar nach der Loslösung vom TuS 2002 lag der Mitgliederstand bei 178, heute bei 299. Schreiber beschrieb die für einen Skiclub atypische Entwicklung als eine Folge des stetig wachsenden Angebots und die Konsequenz einer nachhaltigen Nachwuchsarbeit: "Inzwischen sind wir ein ganzjährig aktiver Verein, der neben Skifahren und Langlauf auch ein attraktives Mountainbike- und Wanderprogramm anbietet, Hallen- und Beachvolleyball, Radtouren und Fitnessgymnastik kommen auch noch dazu." Daneben sprach er auch die Jugendfreizeitlager an. Die sorgten dafür, dass der Verein rund 120 Kinder und Jugendliche in seinen Reihen hatt. Zudem sah Schreiber in den zahlreichen ehrenamtlichen Stunden, welche die Mitglieder das gesamte Jahr hindurch leisten, einen weiteren Grund für die anhaltende Beliebtheit des Skiclubs. "Zumindest bleiben wir so allen in Erinnerung", nannte der Vorsitzende die Mithilfe beim Schwarzwaldmarathon, am Straßenmusiksonntag, die Durchführung des Brettlemarktes oder des Gebrauchtfahrradmarktes als Beispiele.

Seit ein paar Jahren bietet der Verein erfolgreich Fördertraining für Kinder und Jugendliche an, was nicht zuletzt auf seine sehr gut ausgebildeten und lizensierten Trainer im Ski- und Snowboardbereich zurückzuführen ist. Ausgebuchte Skikurse sind die Folge. Das Angebot für alle Generationen zwischen 5 und 99, ein stabiler, gemeinsam agierender Vorstand und eine produktive Zusammenarbeit mit dem Skiclub Löffingen tragen ihren Anteil zur erfolgreichen Entwicklung bei.

Die Wahlen betätigten Vera Sulzmann im Amt der Vize-Vorsitzenden und Annette Brüner als Kassiererin. Beisitzerin für die Jugend ist Susanna Gut. Per Videobotschaft aus Hawaii bewarb sich Katharina Hartmann auf das Amt des Besitzers Festbetrieb. Sie löst Ursula Peters ab.