Bräunlingen Abgabefrist für Breitbandversorgung endet kommende Woche

Schnelles Internet für Unterbränd und Waldhausen. Zweckverband weist auf Vorteile eines Vertragsabschlusses hin

Unterbränd/Waldhausen (lrd) In großen Schritten verläuft die Vorbereitung für den Anschluss der Bräunlinger Stadtteile Unterbränd und Waldhausen ans schnelle Internet. In der vergangenen Woche fanden in beiden Orten Informationsveranstaltungen statt. Wichtig sei jetzt, dass interessierte Grundstücksbesitzer die zugesandten Verträge unterschrieben zurückschicken. Darauf weist der Zweckverband Breitband des Kreises hin. Abgabeschluss bei der Stadtverwaltung Bräunlingen ist für Waldhausen der 3. April und für Unterbränd der 7. April.

Selbst wenn derzeit kein Internet benötigt wird oder das Grundstück nicht bebaut wird, sei es sinnvoll, einen Vertrag abzuschließen. Diese ist kostenlos und ermöglicht jederzeit einen Anschluss. Gleichzeitig werde der Wert des Grundstückes voraussichtlich steigen. Wird das Angebot nicht angenommen, könne der Weg zum Anschluss an die Datenautobahn lange Zeit verbaut sein.

Unmittelbar nach Ablauf der Abgabefristen werden die Verträge erfasst und bearbeitet. Die Lagepläne mit dem akzeptierten oder abgeänderten Leitungsverlauf werden zur Detail-Planung an das Planungsbüro weitergegeben. Gleichzeitig wird der Förderantrag vorbereitet und beim Landes-Innenministerium eingereicht. Dort wird er geprüft. In dieser Zeit wird eine öffentliche Ausschreibung der Bauarbeiten durchgeführt. Nach dem aktuellen Stand soll der Baustart im Sommer erfolgen. Beide Ortsteile werden an den zentralen Technikstandort in Mistelbrunn angeschlossen, der bereits Hubertshofen und Mistelbrunn versorgt.