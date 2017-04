Bräunlingen 54 Kinder sorgen für sauberen Wald

Aktion Saubere Landschaft und Waldputzete der Bräunlinger Naturfreunde

Insgesamt 54 Helfer beteiligten sich an der Aktion Saubere Landschaft und Waldputzete der Bräunlinger Naturfreunde. „Erfreulich war, dass wieder Grundschüler mit ihren Lehrerinnen sehr zahlreich vertreten waren“ betonte der Naturfreundevorsitzende Ralf Konze. Er bedauerte, dass trotz der großen Zahl an Helfern nicht alle geplanten Strecken abgelaufen werden konnten. „Der gefundene Unrat lässt sich schwer in Zahlen ausdrücken, aber die kleinen und großen Helfer waren erstaunt, was die Menschen so alles in die Natur werfen“, bilanzierte Konze nach der erfolgreichen Landschaftsreinigung. Von annähernd tausend Flaschen, über Plastik- und Autoteilen bis hin zu alten Matratzen und Sofapolstern sowie unzähligen Zigarettenschachteln reichte zum Unverständnis der Erwachsenen und Kinder das Fundgut, bemerkte Konze als Fazit. Beim anschließenden Vesper, gespendet von der Stadt, waren sich alle Teilnehmer einig, dass die Waldputzete auf jeden Fall nächstes Jahr wieder durchgeführt werden sollte. Bild: Dagobert Maier