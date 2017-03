Donaueschingen 50. Schwarzwald-Marathon mit Joey Kelly

Extremsportler und Sänger hält Vortrag. Jubiläumsveranstaltung am 7. und 8. Oktober. Lauftreff findet immer mehr Anhänger.

Auf dieses Jubiläum darf man sich freuen. Der 50. Schwarzwald Marathon geht am 7. und 8. Oktober auf die Strecke. Die Vorbereitungen laufen längst, aber trotz der vielen Arbeit und Aufgaben für die LSG Schwarzwald Marathon, die bis Oktober noch zu stemmen sind, ist die Stimmung im Team super. Als Gast hat man den Extremsportler und Sänger Joey Kelly gewonnen.

Der im Amt bestätigte Vorsitzende Frank Kliche ist mit seiner "Mannschaft" in punkto Planungen schon weit vorangeschritten. Neben der neuen Marathonwand, die an der langen Seite an der Stadthalle aufgestellt wird, wo die Namen der bisherigen Sieger dann eingraviert sind, wird es auch eine besondere Medaille für die Teilnehmer geben, deren Motiv noch ein wohlgehütetes Geheimnis bleibt. Hier hat die Lehrwerkstatt der Bräunlinger Firma Dynacast den Hut auf, die Form der Gussmedaille wurde 60 Stunden lang erodiert. "Das Motiv auf der Medaille wird anlasswürdig sein", so Frank Kliche.

Neben der Medaille und den hochwertigen Laufsocken, bekommen die Finisher am Sonntag vom Imkerverein Bräunlingen Baar-West noch zusätzlich ein Glas Honig überreicht. Gut gelungen sind auch die Flyer zur Jubiläumsveranstaltung, die Internetseite wurde kräftig überarbeitet und in ein ansprechendes Design gepackt.

Einen besonderen Höhepunkt wird am Marathonsamstag sein, wenn Joey Kelly in der Stadthalle einen Vortrag über "No Limits – Wie schaffe ich mein Ziel" halten wird. Zwei neue Sponsoren konnte man ebenfalls für die Traditionsveranstaltung gewinnen, so wird die Firma Bürger mit ihren bekannten Maultaschen Vorort sein, genauso wie Geßmann-Müsli aus Leingarten.

Bei den Wahlen wurden neben Frank Kliche auch Kassierer Stefan Zirlewagen, Markus Aust im Ressort Sport, Tobias Dorer (Anmeldung), Hanjo Kollmer (Verpflegung), Beisitzerin Beatrix Brugger und Kassenprüfer Thomas Käfer im Amt bestätigt.

Doch auch sportlich sind die LSGler gut unterwegs, mit 34 Läufern absolvierten sie bei verschiedensten Läufen insgesamt 4420 Kilometer. Für den immer mehr Anhänger findenden Lauftreff will man nun sogar zwei C-Trainer aus den eigenen Reihen ausbilden lassen.

Ehrungen

Geehrt für zehnjährige Mitgliedschaft (Gründung der LSG Schwarzwald Marathon war 2007) wurden: Ulrike Dieterle, Frank Kliche, Klaus Banka, Andrea Schneider, Heinrich Kienzler, Roland Maier, Ulrich Mehnert, Otto Neukum, Armin Fleig. Für ebenfalls zehn Jahre wurden die Gründungsmitglieder Beatrix Brugger, Martin Dieterle, Christoph Franki, Michael Jehle, Thomas Schneider, Thomas Käfer, Stefan Zirlewagen ausgezeichnet.