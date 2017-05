Blumberg Zweiter Versuch einer Fußballschule in Blumberg

TuS kooperiert mit Kardihan Cil, einem Elite-Jugendlizenz-Trainer

Um den Jugendfußball noch intensiver zu fördern, wird der TuS Blumberg mit der Fußballschule "Tiki-Taka" aus Bad Dürrheim kooperieren. Nach einem konkreten Austausch zwischen dem Vorsitzenden des TuS Blumberg, Marco Hörenz, dem TuS-Jugendleiter Stefan Vid sowie dem Leiter der Fußballschule, Kardihan Cil, wurden die Weichen für eine zukünftige Partnerschaft gestellt. Von 2010 bis 2011 war mit dem Exprofi Fritz Fuchs in Blumberg schon einmal eine Fußballschule vertreten, die aber nach persönlichen Differenzen nach einem Jahr scheiterte.

Das Fördertraining wird von der Fußballschule "Tiki-Taka" mit eigenen Trainern völlig selbstständig geführt. Der TuS steht der Fußballschule lediglich in der Logistik zur Seite. Eigene Jugendtrainer können aber bei den wöchentlichen Übungsstunden teilnehmen und ihren fußballerischen Horizont erweitern. Seit seiner Gründung 2013 in Bad Dürrheim kann die Fußballschule auf einen großen Zulauf bauen. Rund 50 Kinder nehmen bei dem wöchentlichen Fördertraining teil, darunter sind auch einige Nachwuchsspieler aus Blumberg. "Über deren Eltern kam der Kontakt nach Blumberg zustande", so Kadirhahn Cil. In seinem Training werden technische Grundlagen geschult sowie wichtige Werte wie Teamgeist gefördert. Seine Ausbildung mit der Elite-Jugendlizenz hat er in Madrid und Barcelona erworben. Der ehemalige Landesligaspieler vom FC 08 Villingen II, FC Radolfzell und FC Konstanz wollte sich ab 2012 in Spanien sprachlich weiter entwickeln. Durch enge Fußballkontakte, zu denen auch der türkische Nationalspieler Arda Turan vom FC Barcelona gehört, ist die Idee zur Fußballschule entstanden.

Auch im berühmten Johann-Cruiff-Institut sammelte er erste Erfahrung. "Meine Fußballphilosophie ist ganz klar von spanischen Elementen geprägt", sagt Cil, bei ihm stehe das schnelle Kurzpassspiel, auch tiki-taka genannt, im Vordergrund. Am Sonntag, 18. Juni, wird von 12 bis 16 Uhr zu einem kostenlosen Schnuppertag im Blumberger Sportgelände eingeladen. Jungen und Mädchen ab dem 5. Lebensjahr können teilnehmen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Vom 5. bis 9. September ist dann ein erstes Fußballcamp in Blumberg geplant. "Es ist für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Es sollen auch alle Ortsteile eingebunden werden", so der TuS Vorsitzende Marco Hörenz.

Zur Person

Der 29-jährige, in Donaueschingen geborene Fußballlehrer Kardihan Cil hat sich seinem Sport hauptberuflich verschrieben. Neben seiner Fußballschule in Bad Dürrheim ist er auch mit einem Stützpunkt in Stuttgart und Madrid vertreten. Cil hat Sport-Business-Management studiert. Neben seiner Fußballschule strebt er eine Laufbahn als Profitrainer an. (hhr)