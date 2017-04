Blumberg Zwei Chöre und die Blumberger Realschulband überzeugen

Die Kooperation des Realschulchors mit dem Frauenchor des MGV 1860 Blumberg trägt Früchte, das zeigte sich bei einem gemeinsamen Konzert, wo auch die Schulband auftrat

Viel verdienten Beifall gab es für den Realschulchor, den Frauenchor des MGV 1860 Blumberg und die Realschulband bei einer musikalischen Stunde im Schulfoyer. Seit längerem kooperieren der Realschulchor unter der Leitung Anja Schuler und der MGV Frauenchor unter Leitung Irina Schilling und hatten beim Kooperationskonzert unlängst in Meckenbeuren einen gemeinsamen erfolgreichen Auftritt. So war ein Konzert vor Ort überfällig, denn die jugendlichen Sängerinnen und Sänger der Realschule haben noch zusätzlich an intensiven Probetagen Musikstücke einstudiert, die natürlich auch Zuhörer brauchen.

Mit "Singing all together" eröffneten die Chöre das Programm und mit klangvollen Lautmalereien bei " La Fleur des Cloches" stellte der Schulchor rhythmisch, zeitgenössisches Liedgut vor. Seit einem Jahr gibt es sie wieder, die Realschulband, und mit "House of the rising sun" und "Sound of silence" überzeugten Patricia Zier, Gesang, Fabienne Wölfe, Keybord und Gesang, Carolin Metzger E-Bass und David Glunk am Schlagzeug mit Feeling und Musikalität. Mit einem "Quodlibet", (was beliebt) stellten die beiden Chöre unterschiedlichste bekannte deutsche Volkslieder in einem herrlichen musikalischen Durcheinander vor, das klangvoll und harmonisch mit großer Singfreude vorgetragen wurde. Eine eher seltene musikalisch witzige Variante. "99 Luftballons" stiegen, aktuell wie je, auf und wurden eigenwillig klangvoll von beiden Chören interpretiert. Und dann erklang im zweistimmigen Satz "Der Mond ist aufgegangen".

Die vielen Zuhörer waren sichtlich gerührt, denn dieses alte Liedgut erklingt eher selten. Mit dem Ohrwurm "The Rose" verabschiedeten sich die jungen Sänger gleich dreistimmig, um als Dankeschön für den vielen Applaus das Tutti von Kuckuck und Hai auf dem Markt witzig und charmant als Zugabe zu intonieren.