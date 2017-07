Blumberg Zwei Bläserklassen der Musikschule Blumberg überzeugen bei Vorspiel

Ein unterhaltsames Vorspiel der Musikschule Blumberg präsentierten die Bläserklassen von Antal Fenyvesi und Uwe Sauter

Blumberg (stg) Fest integriert in das pädagogische Konzept der Musikschule Blumberg sind die regelmäßig stattfindenden Vorspiele. "Musik muss gehört werden und junge Musiker brauchen ein Publikum", so die Musiklehrer Antal Fenyvesi und Uwe Sauter, die mit ihren Bläserklassen einen breit gefächerten Musikvortrag boten. Mehr als vierzig Schüler hatten an diesem Abend ihren Auftritt, mit dabei waren Anfänger, die mit viel Mut und Spielfreude ihre kleinen Spielstücke aus dem Schulwerk interpretierten. Fortgeschrittener schon alle diejenigen, die mit dem Juniorabzeichen die aller erste Leistungsstufe erreicht haben und zum Teil schon im Schwalbenorchester mitspielen. Im Herbst stehen die Prüfungen für das Bronzene Leistungsabzeichen an, und für Schüler, die Silber anstreben, ist die Prüfung direkt nach Schuljahresende. Solo, im Duo und gemeinsam mit dem Musiklehrer gestalteten die Schüler ein abwechslungsreiches Programm, und rasant interpretierte ein sehr fortgeschrittenes Quartett zum Konzertende das Stück "Bugler`s Holiday".